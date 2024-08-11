Сборная Самарской области успешно выступила на чемпионате России по вертолетному спорту

В Тверской области прошел 59-й чемпионат России по вертолетному спорту. В соревнованиях принимали участие 12 экипажей - мужские, женские и смешанные, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Экипаж Федерации вертолетного спорта Самарской области (ЦСКА) Владимир Зябликов / Петр Васильев завоевал золото в навигации, серебро в развозке грузов и в многоборье, бронзу в полете на точность.
Экипаж ФВС Самарской области (ЦСКА) Алексей Майоров / Сергей Костин стал победителем в полете на точность, в слаломе и в многоборье.
Сборная команда Самарской области стала победителем чемпионата в дисциплине "командные соревнования".
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...