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Губернатор Власть и политика

В Самарской области создадут министерство градостроительной политики

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Союзом архитекторов региона, чтобы выслушать предложения по развитию крупных городов, прежде всего Самары.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Направлением урбанистики мы начинаем заниматься всерьез, по-настоящему. Во-первых, перестраивая структуру правительства Самарской области, градостроительную политику выделим в отдельное направление и создадим министерство. Во-вторых, продолжим формирование планов развития ключевых и знаковых площадок. Будем заниматься стрелкой рек Волги и Самары. Планируем в течение пяти лет создать там новый ландшафтный парк, а также построить большой концертный зал. Есть планы по развитию и обустройству пятой очереди набережной", - сообщает глава региона

К работе подключают самарских и ведущих российских архитекторов и урбанистов, самих жителей. "Будем опираться на их знания, опыт и инициативы. Продолжим работать над комплексным развитием других территорий, созданием мастер-планов, в том числе в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации", - резюмировал Федорищев.

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