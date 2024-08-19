"Мы объединяем умы": в Самаре прошел фестиваль "Креатив на Волге"

17-18 августа любой желающий мог посетить "Креатив на Волге" - хакатон и фестиваль креативных индустрий. Мероприятие проходило в "Станкозаводе" и было открыто для всех жителей города.

Во дворе арт-пространства разместились площадки генерального партнера фестиваля - компании "Авито". На свежем воздухе здесь можно было поиграть в настольные игры и перекусить. Станкозавод украсили необычные фотозоны.

"В Самару по любви" - гласит одна из надписей. Отдельную зону выделили для постеров самарских дизайнеров, она тоже стала излюбленным местом для фотографий.

Самарский "Станкозавод" славится своей крышей и видом на Волгу. Эта площадка тоже была задействована творческим фестивалем - она стала креативной зоной "Авито". Помимо фотографий с живописными видами, здесь можно было сделать временное тату, своими руками создать модные обвесы и отведать специальные коктейли.

В медиацентре Станкозавода прошли творческие мастер-классы. Вместе с экспертами здесь озвучивали мультфильмы, создавали свою музыку и рисовали необычные картины.

В пространстве "Цех" прошел открытый лекторий. Фестиваль позволил всем желающим послушать бесплатно выступления экспертов творческих индустрий - журналистов, архитекторов, продюсеров, дизайнеров.

Уже во второй раз здесь прошел хакатон креативных индустрий. Его организаторы - ивент-агентство "Мандариновая лиса" и Консалтинговая компания REC. В этом году 20 команд предлагали и защищали свои идеи по четырем трекам: Самарская идентичность, Разработка креативного пространства, Ивент-дизайн, Развитие бренда работодателя в Самаре. В этом году участниками хакатона стали 100 человек со всей России.

"В этом году нам было важно прикрепить темы к конкретному заказчику, поэтому у каждого трека есть свой интересант, - говорит Надежда Зубарева, операционный директор ивент-агентства "Мандариновая лиса", председатель трека "Ивент-дизайн". - У Самарской идентичности - администрация города, Разработка креативного пространства - Станкозавод, Ивент-дизайн - "Мандариновая лиса", Развитие бренда работодателя в Самаре - "Авито". Мы очень надеемся, что хакатон станет ключевым событием для креативных индустрий в Самаре. Мы хулиганим, пробуем новое, отступаем от правил, но вот уже второй год собираем людей из разных регионов. Это показатель того, что останавливаться нельзя, нужно развивать эту историю дальше. Мы объединяем креативные умы регионального и федерального значения, я вижу в этом большой смысл".

Никита Старков - один из гостей города. Креативный менеджер из Москвы приехал в первый раз в Самару на хакатон. "Креатив на Волге" - это крутой хакатон, в котором нужно быстро что-то придумывать, - говорит Никита. - Мы безумно рады здесь быть! Наш проект будет подчеркивать идентичность Самары. Каждый город уникален, но в Москве и Питере, например, все на поверхности - это скучно. А мы хотим показать Самару, то, как она пахнет, какие здесь играют музыканты, показать, как она выглядит, чтобы привлечь сюда туристов и проводить новые мероприятия. Хотим сделать Самару даже еще круче, чем она есть сейчас!"