Явка на выборах губернатора перевалила за 50%

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В Самарской области на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора составила 51,95%, сообщает облизбирком. Голосование завершилось в 20:00.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин