Явка на выборах губернатора перевалила за 50%

В Самарской области на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора составила 51,95%, сообщает облизбирком. Голосование завершилось в 20:00.
В лидерах по активности голосования - Похвистневский район (96,67%), аутсайдер - Автозаводский район Тольятти (31,46%).
Напомним, на 15:00 голоса отдали 48,61% избирателей.
Для сравнения: в прошлом году на выборах губернатора явка на 18:00 составляла 50,12%.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...