Предприниматели Самары узнают, как нейросети помогают развивать бизнес

11 и 12 сентября команда StartupSamara проведет образовательные семинары "Философия нейросетей: от забавных картинок до захвата мира", посвященные одной из самых захватывающих технологий настоящего времени. Спикером выступит нейрохудожник Максим Мельников, почетный член Международной академии современных искусств, специалист по ИИ-контенту, продюсер креативных проектов.

На двухдневном онлайн-семинаре слушатели узнают:

- как нейросети могут ускорить работу и сделать ее уникальной;

- как освоить навыки работы с ИИ, которые уже сейчас ценятся на рынке, и быть впереди всех;

- как использовать нейросети для создания контента, который привлечет клиентов и выделит бизнес на фоне конкурентов.

Участие в семинарах будет интересно и полезно для:

- авторов контента, которые создают тексты, визуал или видео;

- студентов и молодых специалистов, которые хотят выделиться в своей профессии;

- предпринимателей и стартаперов, которые хотят использовать нейросети для создания контента, привлекающего клиентов;

- техноэнтузиастов, которые интересуются будущим технологий.

Семинары будут проходить 11 и 12 сентября в 18:00 на площадке ZOOM. Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию по ссылке: e.startupsamara.ru/neuro.

Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.