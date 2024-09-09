Предприниматели Самары узнают, как нейросети помогают развивать бизнес

11 и 12 сентября команда StartupSamara проведет образовательные семинары "Философия нейросетей: от забавных картинок до захвата мира", посвященные одной из самых захватывающих технологий настоящего времени. Спикером выступит нейрохудожник Максим Мельников, почетный член Международной академии современных искусств, специалист по ИИ-контенту, продюсер креативных проектов.
На двухдневном онлайн-семинаре слушатели узнают:
- как нейросети могут ускорить работу и сделать ее уникальной;
- как освоить навыки работы с ИИ, которые уже сейчас ценятся на рынке, и быть впереди всех;
- как использовать нейросети для создания контента, который привлечет клиентов и выделит бизнес на фоне конкурентов.
Участие в семинарах будет интересно и полезно для:
- авторов контента, которые создают тексты, визуал или видео;
- студентов и молодых специалистов, которые хотят выделиться в своей профессии;
- предпринимателей и стартаперов, которые хотят использовать нейросети для создания контента, привлекающего клиентов;
- техноэнтузиастов, которые интересуются будущим технологий.
Семинары будут проходить 11 и 12 сентября в 18:00 на площадке ZOOM. Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию по ссылке: e.startupsamara.ru/neuro.
Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
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