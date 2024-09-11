Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора 13 сентября

Вячеслав Федорищев официально вступит в должность губернатора Самарской области в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Полпред примет участие в церемониях вступления в должность избранных руководителей регионов ПФО. Помимо Вячеслава Федорищева, это Денис Паслер в Оренбургской области и Радий Хабиров в Башкортостане.

Напомним, Вячеслав Федорищев с мая 2024 г. исполнял обязанности губернатора Самарской области, а на прошедших в минувшие выходные выборах набрал 79,56% голосов.