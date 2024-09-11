16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев вошел в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора 13 сентября Явка на выборах губернатора перевалила за 50% Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День города Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора 13 сентября

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 273
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вячеслав Федорищев официально вступит в должность губернатора Самарской области в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: Ирина Быкова

Полпред примет участие в церемониях вступления в должность избранных руководителей регионов ПФО. Помимо Вячеслава Федорищева, это Денис Паслер в Оренбургской области и Радий Хабиров в Башкортостане.

Напомним, Вячеслав Федорищев с мая 2024 г. исполнял обязанности губернатора Самарской области, а на прошедших в минувшие выходные выборах набрал 79,56% голосов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6