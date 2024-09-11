Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора 13 сентября

Вячеслав Федорищев официально вступит в должность губернатора Самарской области в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Полпред примет участие в церемониях вступления в должность избранных руководителей регионов ПФО. Помимо Вячеслава Федорищева, это Денис Паслер в Оренбургской области и Радий Хабиров в Башкортостане.
Напомним, Вячеслав Федорищев с мая 2024 г. исполнял обязанности губернатора Самарской области, а на прошедших в минувшие выходные выборах набрал 79,56% голосов.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...