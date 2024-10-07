Искусственный интеллект поможет пользователям Авито в выборе исполнителей услуг

Авито обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах, и определять их главные достоинства и недостатки в работе.

Теперь пользователям Авито не придется тратить много времени, чтобы перечитать все отзывы на работу того или иного исполнителя. Эту работу для него делает искусственный интеллект. Он проанализирует все имеющиеся у сервиса рецензии человека или компании и определит для потенциального потребителя ключевые характеристики их работы.

Директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова отметила, что согласно исследованиям компании в 95% пользователей интернета читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг. "Отзывы помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис позволит сэкономить время на изучение профиля за счет использования машинного обучения", — сообщила Наталья Юматова.

Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, Авито пользователи должны перейти в блок "Нейросеть собрала главное". В нем содержится обобщенный отзыв, созданный ИИ, состоящий из двух блоков "Преимущества" и "Недостатки". Если об исполнителе есть информация только по одному, второй показываться не будет. Покупатели увидят информацию о тех качествах исполнителей услуг, которые интересуют большинство из них в первую очередь: скорость, аккуратность, отзывчивость, качество работы. Пользователи могут самостоятельно проверить информацию, изучив отзывы ниже. Кроме того, на этапе теста можно будет дать оценку отзыву, написанному алгоритмом. Это позволит совершенствовать систему, сделать ее более точной и информативной. "Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель" — сказала директор по доверию и безопасности Авито.

Пока новая функция в тестовом режиме заработала в нескольких категориях Авито Услуг. На первом этапе около 50% пользователей увидят подсказки от искусственного интеллекта. В будущем планируется масштабировать функцию и на другие вертикали Авито.

Генеративные модели уже используются на платформе, в том числе для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории "Обувь, одежда, аксессуары". Чтобы обучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров. Дообучение алгоритма и непосредственная работа осуществляется на собственных вычислительных мощностях Авито.