16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Холдинг Т1 и ДОМ.РФ объявили о технологическом сотрудничестве Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян T1 и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных "Контур развития" - возможности для роста малого и среднего бизнеса "Золотая осень": РСХБ и АЛРИИ будут вместе развивать искусственный интеллект для АПК

ИТ Транспорт и связь

В цифре быстрее: "Ростелеком" в партнерстве с HeadHunter предлагает бизнесу новый сервис для работы с внештатными сотрудниками

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 383
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" запускает новое цифровое решение для бизнеса — платформу "Е-контракт" для работы с внештатными сотрудниками. Сервис переводит в цифровой формат все процессы взаимодействия между работодателем и сотрудником: от поиска кандидатов до подписания документов. За подбор персонала отвечает модуль от маркетплейса "hh Cотрудники". Платформа ориентирована на компании, бизнес которых предполагает найм временного персонала или сотрудничество с фрилансерами, — переход на цифровые кадровые процессы поможет им сократить операционные расходы и время на поиск сотрудников.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Модуль массового подбора на платформе "Е-контракт", разработанный совместно с маркетплейсом "hh Cотрудники", позволяет пройти все процессы поиска специалистов. В личном кабинете можно создать заявку на подбор персонала, описать условия вакансии, получить релевантные резюме из базы данных партнера и онлайн оформить документы с подходящими кандидатами. Онлайн-подписание занимает всего 10 минут и не требует специального ПО и участия кадрового специалиста.

По данным маркетплейса "hh Сотрудники", рынок внештатных работников в России ежегодно растет на 35-40%. На динамику рынка влияют такие факторы, как нехватка кадров, желание сотрудников работать в нескольких местах, проектная работа и спрос на экспертизу, а также рост удаленной занятости в технологических сегментах рынка. В этих условиях бизнесу необходимо эффективное управление внештатными сотрудниками.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию продуктов "Ростелекома":

"Для нас крайне важно, чтобы цифровые продукты и сервисы, которые компания предлагает бизнесу, отвечали его реальным потребностям. Поэтому мы не только используем собственный опыт и экспертизу, но и создаем технологические партнерства с ведущими игроками. Совместно с HeadHunter, лидером рынка рекрутмента, "Ростелеком" разработал платформу, с помощью которой клиенты смогут успешно управлять ресурсами и процессами, связанными с персоналом, и эффективно решать актуальные бизнес-задачи. Уверен, что новый инструмент станет незаменимым помощником для компаний, стремящихся к успеху в цифровую эпоху".

Виталий Крымов, руководитель "hh Сотрудники":

"Кадровый голод — главная проблема этого года. Искать сотрудника самому, особенно в регионах, долго и дорого. Мы стремимся быть лидерами и, как любой лидер, внедряем инновации. Совместный проект "Ростелекома" и hh — это комплексный ответ на проблему. Мы помогаем искать, а "Ростелеком" — оформлять. Партнерство "Е-контракт" и маркетплейса "hh Сотрудники" — это еще один шаг к комфортной среде для малого и среднего бизнеса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3