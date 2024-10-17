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"ЗИМ Галерея" откроется в здании бывшего цеха завода им. Масленникова

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Культурный центр "ЗИМ Галерея" откроется в историческом здании бывшего завода им. Масленникова в Самаре.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Культурное пространство расположится в здании, где в советские годы располагался цех № 155. В конце октября в галерее откроется первая выставка, посвященная архитектурному искусству авангарда, конструктивизма и модернизма.

Сейчас в здании бывшего цеха № 155 ведется ремонт и реставрационные работы. Само здание было введено в эксплуатацию в 1980 г., и если фасад сохранил первоначальный облик, то помещение неоднократно меняло свою функцию. Девелопер проекта ЖК "ЗИМ Галерея" — компания "Альянс-Менеджмент" — взявшись за реновацию, постарался вернуть историческую аутентичность трехэтажному помещению. Так, офисный подвесной потолок скрывал лепнину ручной работы, а под кафелем и ковролином находилось историческое мраморное покрытие. И все это теперь бережно открыто и восстановлено специалистами культурного центра "ЗИМ Галерея".

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