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Холдинг Т1: "Будущее ИТ-решений — за микросервисной архитектурой"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, одной из крупнейших ИТ-компаний России рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. Обсуждение прошло в рамках сессии "Импортоопережение" на форуме FINOPOLIS 2024 в Сочи.

В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером цифровизации и источником для создания новых ИТ-решений, которые обладают потенциалом использования в других отраслях. Он подчеркнул, что при формирующемся тренде на импортоопережение компаниям важно не только оперативно создавать ИТ-продукты для замещения зарубежных технологий, но и закладывать основу для их быстрого и бесшовного масштабирования.

"При реализации комплексных проектов важно выстраивать ИТ-системы таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность расширять функциональность и интегрировать решения разных поставщиков. Например, большинство продуктов Т1 построены на микросервисной архитектуре. Такой подход повышает эффективность использования инфраструктуры, позволяет применять широкий спектр технологий и дает возможность изолированной доработки отдельных компонентов. Это, в свою очередь, обеспечивает гибкость и устойчивость всей системы, а также служит основой для развития продуктов в долгосрочной перспективе", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В рамках дискуссии также обсуждались решения и подходы к развитию финтеха, которые поспособствуют ускоренному развитию отрасли. По мнению участников сессии, основа для внедрения инноваций заложена уже давно — в условиях высокой конкуренции российские компании совершенствуют свои продукты, делая ставку на расширение их функциональности.

Гид потребителя

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