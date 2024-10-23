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НОТА и "Лаборатория Числитель" обеспечат безопасное управление контейнерными средами

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские разработчики ПО НОТА (Холдинг Т1) и "Лаборатория Числитель" подтвердили совместимость решений НОТА КУПОЛ. Контейнеры и "Штурвал". Платформа "Штурвал" упрощает и автоматизирует работу с контейнерными приложениями, а продукт компании НОТА обеспечивает безопасность среды для разработки. Интеграция решений обеспечит заказчикам, эксплуатирующим платформу "Штурвал", высокий уровень безопасности работающих в ней ИТ-систем.

Совместное использование продуктов гарантирует соответствие современным требованиям ИБ, которые регуляторы рынка предъявляют к крупным компаниям и госорганизациям. "Штурвал" позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Визуализация процессов разработки и использования ресурсов, интегрированная в НОТА КУПОЛ. Контейнеры, помогает значительно сократить затраты на эксплуатацию контейнерных сред в изолированном окружении.

"Благодаря подтвержденной совместимости продуктов НОТА КУПОЛ. Контейнеры и "Штурвал" мы готовы предоставить крупным игрокам российского рынка комплексные технологии контейнеризации, которые отвечают современным требованиям информационной безопасности и отказоустойчивости. Интеграция позволяет ИБ-специалистам своевременно реагировать на найденные уязвимости в непрерывном цикле разработки. Кроме того, автоматизация рутинной работы с инфраструктурой дает сотрудникам возможность сосредоточиться на разработке бизнес-приложений и ускорить релиз новых сервисов", — комментирует Карина Леженина, владелец продукта НОТА КУПОЛ. Контейнеры.

"Со стороны крупных компаний мы наблюдаем растущий спрос на использование как инструментов оркестрации, так и наложенных средств информационной безопасности, обеспечивающих защищенность кластеров Kubernetes и запущенных приложений. Сотрудничество с НОТА позволит нам предлагать пользователям набор актуальных инструментов для эффективной работы с контейнерными средами, особенно при наличии высоких требований к ИБ", — добавляет Александр Чистов, директор по продуктам "Лаборатории Числитель".

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