В субботу, 26 октября, ХК ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву" на домашнем льду, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Старт первого периода получился активным со стороны обеих команд, а первыми отличились хозяева — Владислав Савватеев забросил на второй минуте. Долго ответа ждать не пришлось, и армейцы восстановили равенство при игре в большинстве — точный бросок Никиты Дишковского на восьмой минуте увенчался успехом. В концовке хозяева снова вышли вперед: Константин Колмагоров удачно сыграл у ворот невчан — 1:2.
Второй период поначалу был равным, а в концовке этой 20-минутки самарцы дважды подряд поразили ворота петербуржцев. Сначала забросил Николай Владимиров. Вскоре отличился Айдар Галимов и зажег на табло 1:4.
В третьем периоде армейцы бросились в атаку и даже снова забросили в большинстве — Альберт Конозов стал автором этой шайбы. Уже в концовке армейцы сняли вратаря и реализовали формат 6×4. Причем сделал это снова Альберт Конозов — 3:4.
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