Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды"

В субботу, 2 ноября, глава региона Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Сергиевский муниципальный район Самарской области посетил одну из старейших здравниц в санаторно-курортной системе нашей страны — ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России.
Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы: сульфидно-иловая лечебная грязь и сероводородная минеральная вода.
Во время визита руководитель области осмотрел лечебные корпуса, водолечебницу и грязелечебницу и пообщался с пациентами.
Главный врач ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" Олег Сментына подчеркнул, что многопрофильный курорт оснащен современным оборудованием. В частности, он отметил наличие роботизированного оборудования с биологической обратной связью и оборудования с виртуальной дополненной реальностью, которое помогает пациентам восстановить нарушенные функции в движениях, а также целебные свойства сероводородной воды и сульфидной грязи.
Кроме того, помимо широкого использования природных ресурсов, здесь применяются новейшие достижения медицины. Важную роль в этом играет тесное взаимодействие с Самарским государственным медицинским университетом и Федеральным медико-биологическим агентством России.
"У вас по-настоящему хорошая реабилитация. Я пообщался с пациентами, все это отмечают, все это знают. Сейчас первоочередная задача, которую ставит перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин, — это обеспечение реабилитации ветеранов, героев специальной военной операции, которые получили те или иные травмы", — сказал Вячеслав Федорищев.
Также губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличить количество ветеранов специальной военной операции, которые смогут проходить реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды".
"Я посмотрел внимательно, у вас проходят реабилитацию до 20 человек в год. Это немного. Наше региональное решение — это максимально нарастить возможности, чтобы больше ветеранов СВО могли пользоваться вашим замечательным оборудованием и проходить здесь реабилитацию, — подчеркнул глава региона. — Чтобы в следующем году не менее 100 участников специальной военной операции здесь прошли реабилитацию".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...