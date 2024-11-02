16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел совещание по развитию Сергиевского района Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды" Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил предприятие "Траектория – Сервис" в Сергиевском районе Спортивный комплекс "Олимп" в Суходоле ждет реконструкция Вячеслав Федорищев: В спортклубах региона пройдут комплексные проверки

Губернатор Власть и политика

Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды"

СЕРГИЕВСК. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 2 ноября, глава региона Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Сергиевский муниципальный район Самарской области посетил одну из старейших здравниц в санаторно-курортной системе нашей страны — ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы: сульфидно-иловая лечебная грязь и сероводородная минеральная вода.
Во время визита руководитель области осмотрел лечебные корпуса, водолечебницу и грязелечебницу и пообщался с пациентами.

Главный врач ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" Олег Сментына подчеркнул, что многопрофильный курорт оснащен современным оборудованием. В частности, он отметил наличие роботизированного оборудования с биологической обратной связью и оборудования с виртуальной дополненной реальностью, которое помогает пациентам восстановить нарушенные функции в движениях, а также целебные свойства сероводородной воды и сульфидной грязи.

Кроме того, помимо широкого использования природных ресурсов, здесь применяются новейшие достижения медицины. Важную роль в этом играет тесное взаимодействие с Самарским государственным медицинским университетом и Федеральным медико-биологическим агентством России.

"У вас по-настоящему хорошая реабилитация. Я пообщался с пациентами, все это отмечают, все это знают. Сейчас первоочередная задача, которую ставит перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин, — это обеспечение реабилитации ветеранов, героев специальной военной операции, которые получили те или иные травмы", — сказал Вячеслав Федорищев.
Также губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличить количество ветеранов специальной военной операции, которые смогут проходить реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды".

"Я посмотрел внимательно, у вас проходят реабилитацию до 20 человек в год. Это немного. Наше региональное решение — это максимально нарастить возможности, чтобы больше ветеранов СВО могли пользоваться вашим замечательным оборудованием и проходить здесь реабилитацию, — подчеркнул глава региона. — Чтобы в следующем году не менее 100 участников специальной военной операции здесь прошли реабилитацию".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1