Роспотребнадзор предупредил о сливочном масле с предприятия-призрака

В Самарской области в обороте может находиться фальсифицированное сливочное масло, предупреждает региональное управление Роспотребнадзора.
Речь идет о сливочном масле "Крестьянское" с массовой долей жирности 72,5% и "Традиционное" с массовой долей жирности 82,5% производства ООО "Пречистое 1", зарегистрированного в с. Пречистое Смоленской области и "осуществляющего деятельность" на площадке "Завод АМЗ" в с. Александровское Ставропольского края.
"Указанная продукция изготовлена из сырья неустановленного происхождения, не соответствующего требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю установлено отсутствие производства по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Элеваторная, д. 15", - указывается в сообщении.
Таким образом, изготовитель является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан.
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