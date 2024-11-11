В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

Турнир на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Шишова проходит в Самарской области с 1993 года.
В этом году турнир юбилейный — тридцатый. Соревнования принимает универсальный комплекс "МТЛ Арена". В них участвуют 150 боксеров от 19 до 40 лет из республик Башкортостан, Крым, Мордовия, Татарстан, Чечня, Краснодарского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Самарской области.
Поединки пройдут в течение пяти дней. Финальные бои в весовых категориях состоятся в пятницу, 15 ноября.
Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий был отмечен на федеральном уровне: нашему региону предоставлено право в 2025 году принимать XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!