В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

Турнир на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Шишова проходит в Самарской области с 1993 года.

В этом году турнир юбилейный — тридцатый. Соревнования принимает универсальный комплекс "МТЛ Арена". В них участвуют 150 боксеров от 19 до 40 лет из республик Башкортостан, Крым, Мордовия, Татарстан, Чечня, Краснодарского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Самарской области.

Поединки пройдут в течение пяти дней. Финальные бои в весовых категориях состоятся в пятницу, 15 ноября.

Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий был отмечен на федеральном уровне: нашему региону предоставлено право в 2025 году принимать XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба регионального минспорта.