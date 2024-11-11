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Олимпийские Спорт

В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Турнир на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Шишова проходит в Самарской области с 1993 года.

В этом году турнир юбилейный — тридцатый. Соревнования принимает универсальный комплекс "МТЛ Арена". В них участвуют 150 боксеров от 19 до 40 лет из республик Башкортостан, Крым, Мордовия, Татарстан, Чечня, Краснодарского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Самарской области.

Поединки пройдут в течение пяти дней. Финальные бои в весовых категориях состоятся в пятницу, 15 ноября.

Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий был отмечен на федеральном уровне: нашему региону предоставлено право в 2025 году принимать XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба регионального минспорта. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

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