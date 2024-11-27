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Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре расскажет об эволюции музеев

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 ноября, в 17:00 в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет лекция "Коллекция: от кабинетов редкостей до открытого хранения" (12+) исследователя и научного сотрудника музея Андрея Ефица.

Лектор расскажет о музееведении и поворотных моментах в истории коллекционирования.

Андрей Ефиц: "Все чаще музеи уходят от периодизации и научных классификаций, выставляя напоказ тысячи работ и называя это открытым хранением. Нередко в борьбе с переполненностью собраний они отказываются от закупок, а подчас и вовсе избавляются от произведений. Как музеи пришли к этому? Понять, почему на первый взгляд архаичные практики стали актуальными, поможет краткий обзор формирования художественных собраний. В лекции будет показано, как на смену ренессансным кабинетам редкостей пришли упорядоченные коллекции, а вслед за этим национальные музеи пробуждали патриотизм - не без помощи современного искусства".

Андрей Ефиц - старший научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре, автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920-1930-е годы" (2024).

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