Третьяковка в Самаре расскажет об эволюции музеев

В субботу, 30 ноября, в 17:00 в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет лекция "Коллекция: от кабинетов редкостей до открытого хранения" (12+) исследователя и научного сотрудника музея Андрея Ефица.
Лектор расскажет о музееведении и поворотных моментах в истории коллекционирования.
Андрей Ефиц: "Все чаще музеи уходят от периодизации и научных классификаций, выставляя напоказ тысячи работ и называя это открытым хранением. Нередко в борьбе с переполненностью собраний они отказываются от закупок, а подчас и вовсе избавляются от произведений. Как музеи пришли к этому? Понять, почему на первый взгляд архаичные практики стали актуальными, поможет краткий обзор формирования художественных собраний. В лекции будет показано, как на смену ренессансным кабинетам редкостей пришли упорядоченные коллекции, а вслед за этим национальные музеи пробуждали патриотизм - не без помощи современного искусства".
Андрей Ефиц - старший научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре, автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920-1930-е годы" (2024).
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...