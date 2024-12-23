ЦСК ВВС одержал победу над хоккеистами клуба "Рязань-ВДВ"

В воскресенье, 22 декабря, в ледовом дворце им. Высоцкого прошел домашний матч ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата всероссийской хоккейной лиги против ХК "Рязань-ВДВ".
Самарцы одержали победу со счетом 5:2.
Комментируя итоги матча, главный тренер ЦСК ВВС Сергей Шиханов отметил, что игра "получилась хорошей".
"Немного, конечно, начало нас в ступор ввело. Но потом ребята собрались и показали то, что от них требуется. Сегодня молодцы, на льду была команда, которая очень хотела победить. Это я уже сказал ребятам в раздевалке. Всех болельщиков с победой", - сообщил он.
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