ЦСК ВВС одержал победу над хоккеистами клуба "Рязань-ВДВ"

В воскресенье, 22 декабря, в ледовом дворце им. Высоцкого прошел домашний матч ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата всероссийской хоккейной лиги против ХК "Рязань-ВДВ".

Самарцы одержали победу со счетом 5:2.

Комментируя итоги матча, главный тренер ЦСК ВВС Сергей Шиханов отметил, что игра "получилась хорошей".

"Немного, конечно, начало нас в ступор ввело. Но потом ребята собрались и показали то, что от них требуется. Сегодня молодцы, на льду была команда, которая очень хотела победить. Это я уже сказал ребятам в раздевалке. Всех болельщиков с победой", - сообщил он.