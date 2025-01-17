16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По заявлению Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело "Крылья Советов" пройдут лицензирование РПЛ, несмотря на долг "Крылья" продлили контракты с тремя молодыми игроками Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Дмитрий Яковлев "Акрон" подписал полузащитника сборной Боснии и Герциговины Ифета Джаковаца

Футбол Спорт

По заявлению Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 137
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", -сообщили в региональном полицейском главке.

При этом подробностей правоохранители не сообщают, ссылаясь на то, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению.

Напомним, в конце ноября на заседании комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев заявил, что ему стало известно системе коррупции в российском футболе. Тема начала раскручиваться с того, что ему сообщили о долге "Крыльев Советов" в 36 млн руб. "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

"Сразу хочу сказать, что это моя личная инициатива. Провел аналитическую работу. Что я увидел? Первое - к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть те люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе - судя по всему, эта система работает последние годы и мы с ней все условно согласились", - отмечал губернатор.

По его словам, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Вячеслав Федорищев подчеркивал, что речь идет об отдельных людях, а не обо всех судьях, но при этом назвал явление системным: "Знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит эти клубы тоже активные участники этого процесса. При этом еще раз, извините пожалуйста: это бюджет Российской Федерации, наших налогоплательщиков".

Позднее он сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2