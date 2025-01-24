В Самарской области осудили водителя Toyota Land Cruiser, устроившего смертельное ДТП

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор 40-летнему водителю, ставшему участником смертельного ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2024 г. мужчина ехал на Toyota Land Cruiser по подъездной дороге к Самаре от трассы Казань — Ульяновск. На 373 км он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с Volkswagen Polo. Водитель седана скончался на месте.
Обвиняемый признал вину, возместил семье погибшего материальные расходы — 423 тыс. руб. и выплатил компенсацию морального вреда 955 тыс. рублей.
Суд назначил водителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также его на два года лишили водительских прав.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...