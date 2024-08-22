Под Самарой водитель Volkswagen погиб после столкновения с Toyota Land Cruiser

В четверг, 22 августа, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:40 гражданин Казахстана ехал на Toyota Land Cruiser 200 по подъездной дороге к Самаре от трассы Казань — Ульяновск. На 372 км трассы он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 52-летнего мужчины.

В результате водитель Volkswagen погиб на месте.