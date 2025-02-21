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Суды Происшествия

В Самарской области осудили водителя, устроившего ДТП с четырьмя погибшими

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор водителю, участвовавшему в аварии, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 16 декабря 2023 г. водитель Jeep Grand Cherokee на 15 км дороги Кошки — Борма — Погрузная не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Sandero под управлением 66-летнего мужчины.

В результате водитель и пассажир Renault погибли на месте. Еще троих пассажиров госпитализировали, двое из них также скончались. Пассажир Jeep получил тяжкие травмы.

Суд приговорил водителя внедорожника к шести годам лишения свободы. Кроме того, его на два с половиной года лишили водительских прав.

Гид потребителя

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