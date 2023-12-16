Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

В субботу, 16 декабря, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около 8:50 31-летний водитель Grand Cheroke на 15 км дороги Кошки — Борма — Погрузная не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Sandero под управлением 66-летнего мужчины.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault. Еще троих пассажиров госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!