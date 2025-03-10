"Все в штатном режиме": Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА на Самарскую область

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА, совершенную в ночь на 10 марта на территорию Самарской области.

"Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме", — сообщил губернатор.

Напомним, ранее три беспилотника атаковали Новокуйбышевск. Их перехватили и уничтожили дежурные средства ПВО.