Студенты ПГУТИ изучают эфир и летают

Студенты ПГУТИ осваивают навыки работы с беспилотниками в специальной лаборатории. Здесь они не только учатся поднимать дрон в воздух, но и получают знания о том, как работает беспилотник и какие факторы влияют на выполнение им различных задач.

Лаборатория БПЛА в ПГУТИ - это в первую очередь оснащенное по последнему слову техники помещение. Чего здесь только нет! Компьютеры, коптеры, инструменты, пульты управления, различные кофры с оборудованием для безопасности, есть даже небольшая трасса с препятствиями для тренировочных полетов. А во вторую очередь это опытные и квалифицированные преподаватели, которые к тому же увлечены своим делом.

Класс открыт для всех: любой студент, интересующийся беспилотниками, может прийти и заниматься. Сейчас центр постоянно посещают 60 студентов.

Особое внимание в лаборатории уделяют радиосвязи, поскольку беспилотники чаще всего управляются именно с помощью радиосигналов. Их используют для передачи данных и команд между пультом управления и дроном. Таким образом оператор на земле полностью контролирует движение беспилотника и выполнение им задач. Дрон реагирует на посылаемые сигналы, может менять ориентацию, скорость и направление полета.

Поэтому в работе со студентами преподаватели центра БПЛА делают акцент на анализе радиосигналов, изучении антенных комплексов для радиомониторинга, приемников пеленгаторов, программ обеспечения для радиомониторинга, системы противодействия дронам, мониторинге систем связи.

"Для этого у нас есть все необходимое оборудование, например, цифровые широкополосные регистраторы сигналов, системы воздушного мониторинга. Мы со студентами анализируем сигналы, выясняем, какие радиоисточники вокруг нас находятся, какие данные они передали, то есть полностью мониторим пространство", - рассказал один из преподавателей лаборатории, инженер ПГУТИ Сергей Нефедов.

Также ребята здесь учатся собирать дроны, программировать их и печатать на 3D-принтере необходимые комплектующие для квадрокоптера. А оттачивают свои навыки управления дронами сначала на компьютерных симуляторах, а затем и в воздухе. Здесь же, в классе, студенты проходят трассу с препятствиями в виде ворот и колец. Для того чтобы коптер успешно пролетел сквозь все преграды, нужно знать особенности конкретно этого дрона и нюансы управления им. Так как все беспилотники разные и управляются по-разному.

"У нас в центре представлены дроны FPV, небольшие учебные дроны, дроны для видеосъемок, квадрокоптеры, гексакоптер, способный нести нагрузку в 7 кг, коптеры, которые летают по заданным координатам и маршрутам. Студенты его перепрошивают, то есть загружают программное обеспечение для полета, "прописывают" маршруты", - пояснил Сергей Нефедов.

Педагоги лаборатории отмечают, что, занимаясь здесь, студенты не только приобретают нужные и актуальные знания по работе с беспилотниками, но и получают возможность раскрыть технический потенциал личности. Ведь сборка дрона своими руками - это, по сути, современная вариация канувших в Лету советских кружков авиамоделирования, из которых впоследствии выходили и летчики, и авиаконструкторы, и инженеры.

А еще ребята, занимающиеся в центре БПЛА, регулярно участвуют в турнирах по дрон-рейсингу. Это гонки на беспилотниках уже назвали высокотехнологичным видом спорта, развитием которого в России занимается специально созданная Федерация гонок дронов.