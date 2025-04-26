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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске воришку масла и кофе приговорили к двум годам заключения

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд вынес обвинительный приговор мужчине, который совершил кражу в одном магазине и попытался ограбить другой, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце ноября 2024 г. в полицию Новокуйбышевска обратился администратор одного из сетевых магазинов, который сообщил о попытке грабежа.

По камерам полиция установила, что мужчина взял из холодильника 17 пачек сливочного масла, сложил их в свою спортивную сумку и оставил ее у автоматической входной двери, после чего прошел мимо кассовой зоны. Некоторое время постояв в тамбуре, вернулся ко входу, забрал свою сумку через открывшуюся дверь и попытался скрыться. Стоявший на кассе покупатель, заметив происходящее, догнал мужчину и привел его обратно.

Задержанного доставили в полицию, похищенное масло на сумму около 3 тыс. рублей вернули в магазин. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к краже 13 пачек кофе на 2 тыс. рублей из другого магазина. 

39-летний мужчина пояснил, что продал кофе случайным прохожим и с маслом хотел поступить аналогично.

На него возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на грабеж" и "Кража". Они направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Новокуйбышевский городской суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения обвинительного приговора и, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с учетом всех обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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