Юные актеры из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска успешно прошли онлайн-отбор в ГИТИС в рамках проекта МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает об итогах онлайн-консультаций в ГИТИС для абитуриентов из Приволжского федерального округа. Пять студенток из Самары и Тольятти, а также юный актер из Новокуйбышевска успешно прошли предварительный отбор и рекомендованы для следующих этапов поступления на актерский факультет в Москве.

Встречи наставников ГИТИСа с абитуриентами из Самарской области и других регионов Поволжья прошли 23, 24 и 25 апреля в формате онлайн на платформе МТС Линк. Перед выступлениями абитуриентов поприветствовала старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева, которая поделилась со студентами ценными советами и рассказала о том, как проходят ежегодные отборы для молодых актеров. Всего за три дня на прослушивания подключились более двухсот молодых талантов со всех регионов Поволжья. По итогам онлайн-встреч в число лучших вошли студентки из Тольятти Екатерина Курбатова, Юлия Пунько, Светлана Терещенкова, Дарья Ромасюк, абитуриентка из Самары Дарья Челнокова, а также молодой актер Максим Морин из Новокуйбышевска.

"С каждым годом число активных участников и финалистов проекта МТС и ГИТИС из Самарской области увеличивается. Онлайн-формат позволяет подключиться студентам из любой локации. В этом году были претенденты не только из крупных городов региона, но и из муниципальных районов. Это еще раз доказывает, что шансы проявить себя в проекте "Поколения М" есть у каждого. Будем болеть за наших студентов на следующих этапах отбора", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Узнал о проекте из социальных сетей, в театральных пабликах увидел анонсы и решил попробовать свои силы. Волновался, потому что это было мое первое онлайн-прослушивание и за несколько минут нужно было презентовать себя по максимуму. К проекту готовился с осени прошлого года, а вообще уже три года постигаю азы актерской профессии в школе искусств "Лира" в Новокуйбышевске. Стараюсь расти в профессиональном плане", — делится впечатлениями Максим Морин, один из участников онлайн-отбора.