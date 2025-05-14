Юные актеры из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска успешно прошли онлайн-отбор в ГИТИС в рамках проекта МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает об итогах онлайн-консультаций в ГИТИС для абитуриентов из Приволжского федерального округа. Пять студенток из Самары и Тольятти, а также юный актер из Новокуйбышевска успешно прошли предварительный отбор и рекомендованы для следующих этапов поступления на актерский факультет в Москве.
Встречи наставников ГИТИСа с абитуриентами из Самарской области и других регионов Поволжья прошли 23, 24 и 25 апреля в формате онлайн на платформе МТС Линк. Перед выступлениями абитуриентов поприветствовала старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева, которая поделилась со студентами ценными советами и рассказала о том, как проходят ежегодные отборы для молодых актеров. Всего за три дня на прослушивания подключились более двухсот молодых талантов со всех регионов Поволжья. По итогам онлайн-встреч в число лучших вошли студентки из Тольятти Екатерина Курбатова, Юлия Пунько, Светлана Терещенкова, Дарья Ромасюк, абитуриентка из Самары Дарья Челнокова, а также молодой актер Максим Морин из Новокуйбышевска.
"С каждым годом число активных участников и финалистов проекта МТС и ГИТИС из Самарской области увеличивается. Онлайн-формат позволяет подключиться студентам из любой локации. В этом году были претенденты не только из крупных городов региона, но и из муниципальных районов. Это еще раз доказывает, что шансы проявить себя в проекте "Поколения М" есть у каждого. Будем болеть за наших студентов на следующих этапах отбора", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
"Узнал о проекте из социальных сетей, в театральных пабликах увидел анонсы и решил попробовать свои силы. Волновался, потому что это было мое первое онлайн-прослушивание и за несколько минут нужно было презентовать себя по максимуму. К проекту готовился с осени прошлого года, а вообще уже три года постигаю азы актерской профессии в школе искусств "Лира" в Новокуйбышевске. Стараюсь расти в профессиональном плане", — делится впечатлениями Максим Морин, один из участников онлайн-отбора.
Об МТС Линк
Включает сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер.
О проекте МТС "Поколение М"
Это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.
О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.