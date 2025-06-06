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Образование Общество

В школе поселка Суходол открылся музей "Память, устремленная в будущее"

СЕРГИЕВСК. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В школе Самарской области, победившей в конкурсе родительских инициатив, открылся музей "Память, устремленная в будущее".

Фото: ГБОУ СОШ No 2 п.г.т. Суходол

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Основная цель конкурса - поддержка и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. Организатор - Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам первого сезона конкурса премией до 2 млн руб. в первом конкурсе родительских инициатив был отмечен проект "Память, устремленная в будущее" ГБОУ СОШ №2 пгт Суходол.

В рамках проекта в школе создан краеведческий музей. Его экспозиции рассказывают об истории региона, отражают культуру и достижения жителей Самарской губернии и Сергиевского района в частности. 

Напомним, стартовавший в 2025  г. второй сезон конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок - более 8 тыс. из 89 регионов России. Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей конкурса - премии выиграли 28 школ нашего региона. До 30 июня победители получат средства и смогут приступить к реализации своих проектов.

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