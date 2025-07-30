Появились подробности смертельного ДТП в Нефтегорском районе

В утреннем ДТП в Нефтегорском районе погибли 28-летний водитель Lada Vesta и его 46-летний пассажир, сообщает облГлавк.

Напомним, что смертельная авария произошла в 6:45 на 96 км трассы "Самара - Оренбург". Там столкнулись Vesta и "Луидор-3010".

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В больницу доставлены 40-летний водитель "Луидора" и 26-летняя пассажирка Lada Vesta.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ДТП находится на контроле областной прокуратуры.