Общество

В пятом сезоне Знание.Премия самарские просветители стали самыми активными в ПФО

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025. Главная просветительская награда страны собрала 18 730 заявок из 89 регионов России и 40 зарубежных стран. Итоги заявочной кампании юбилейного сезона подвел генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на полях Восточного экономического форума.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На награду претендует 671 просветитель Самарской области — это 5-е место среди регионов России и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Самыми популярными номинациями стали "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества", "За просветительскую деятельность в образовательной организации" и "За вклад в сохранение традиционных ценностей".

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" Самарскую область представляют Касьяновские этнографические чтения, инициированные Самарским областным училищем культуры и искусств. Задача проекта — сохранить и популяризировать песенный фольклор и обрядовые традиции Большеглушицкого района Самарской области. Важная особенность проекта — активное участие студентов: они расшифровывают экспедиционные записи, выезжают в новые этнографические экспедиции и представляют результаты на сцене. В 2024–2025 гг. в проекте было задействовано 50 студентов, проведено 25 мероприятий, включая конференцию, концерты-презентации и полевые исследования в 11 селах района, где удалось записать воспоминания и песни 50 носителей традиций.

Еще одна заявка в этой номинации — от Софьи Сыромятниковой, заведующей литературно-издательским отделом Самарского академического театра оперы и балета, автора и организатора крупных просветительских инициатив. Она создала фестиваль "Время читать", ставший крупнейшей региональной площадкой популяризации литературы, и международный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта", открывший новых лауреатов премий "Нацбест" и "Ясная Поляна". Сыромятникова также разрабатывает цифровые инструменты поддержки культурных инициатив — чат-бот "Грантозавр" и "Дайджест возможностей", которые помогают авторам и менеджерам находить ресурсы для собственных проектов.

Ее деятельность отмечена медалью "За вклад в книжное дело", премией Антона Дельвига и благодарностями Совета по правам человека при президенте РФ. Просветительские инициативы Сыромятниковой ежегодно охватывают сотни тысяч человек и закрепляют за Самарой статус одного из центров литературного просвещения в стране.

Напомним, наблюдательный совет общества "Знание" в регионе возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев. В числе приоритетных направлений деятельности общества глава региона видит масштабирование интеллектуальных проектов, создание условий для их поддержки и развития, а также расширение состава лекторов.

"В этом году Знание.Премия отмечает свой первый юбилей. И на этом рубеже проект охватил все континенты нашей планеты. Кроме того, в пятом сезоне мы получили рекордное количество заявок от российских компаний: их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что все больше организаций в нашей стране занимаются просвещением, и делают это на уровне, достойном внимания широкой аудитории и руководства страны. Также расширился возрастной диапазон участников проекта: впервые в одном сезоне соревнуются просветители от 12 до 88 лет. С нетерпением ждем, кто из них окажется сильнейшим", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Всего пятом сезоне участвуют 11 848 просветителей, 6 245 проектов и 637 компаний. От граждан 15 государств заявки поступили впервые: это Абхазия, Австралия, Армения, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Латвия, Малайзия, Панама, Перу, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Южная Осетия.

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 15 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году.

Также в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы "Комсомольская Правда"; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler& Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома "Аргументы и факты"; информационных партнеров — МИЦ "Известия", телерадиокомпании "Звезда" и медиахолдинга "ФедералПресс".

