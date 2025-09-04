В Самаре прошел показ фильма ГТРК "Самара" "Театр военных действий"

На набережной у Ладьи в кинотеатре под открытым небом продолжается летняя серия кинопоказов ГТРК "Самара". Зрителям представили документальный фильм "Театр военных действий" — вторую часть масштабного проекта "Вторая столица".
Фильм посвящен жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны как культурной столицы страны. Здесь, вдали от фронта, разгорались настоящие творческие баталии: солисты Большого театра давали яркие премьеры, создавались выдающиеся произведения искусства, а с триумфом прошло первое исполнение легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
После показа зрители делились своими впечатлениями: "Фильм потрясает. Мы знаем Самару как промышленный и военный центр тех лет, но здесь впервые увидели её другой — культурной столицей страны. Это дает повод гордиться нашим городом ещё сильнее", — отметила одна из зрительниц.
Напомним, что ГТРК "Самара" уже не первый год встречается со своими зрителями, слушателями и читателями в кинотеатре под открытым небом. В этом сезоне проект продолжает радовать новыми премьерами и уникальными документальными историями о городе и его людях.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!