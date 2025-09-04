16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области для грузовиков будет временно прекращено движение на участке трассы М-5 Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию На площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр "Соответствует задачам первичного звена": в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы В пятом сезоне Знание.Премия самарские просветители стали самыми активными в ПФО

Общество

В Самаре прошел показ фильма ГТРК "Самара" "Театр военных действий"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На набережной у Ладьи в кинотеатре под открытым небом продолжается летняя серия кинопоказов ГТРК "Самара". Зрителям представили документальный фильм "Театр военных действий" — вторую часть масштабного проекта "Вторая столица".

Фильм посвящен жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны как культурной столицы страны. Здесь, вдали от фронта, разгорались настоящие творческие баталии: солисты Большого театра давали яркие премьеры, создавались выдающиеся произведения искусства, а с триумфом прошло первое исполнение легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

После показа зрители делились своими впечатлениями: "Фильм потрясает. Мы знаем Самару как промышленный и военный центр тех лет, но здесь впервые увидели её другой — культурной столицей страны. Это дает повод гордиться нашим городом ещё сильнее", — отметила одна из зрительниц.

Напомним, что ГТРК "Самара" уже не первый год встречается со своими зрителями, слушателями и читателями в кинотеатре под открытым небом. В этом сезоне проект продолжает радовать новыми премьерами и уникальными документальными историями о городе и его людях.

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5