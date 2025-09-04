В Самаре прошел показ фильма ГТРК "Самара" "Театр военных действий"

На набережной у Ладьи в кинотеатре под открытым небом продолжается летняя серия кинопоказов ГТРК "Самара". Зрителям представили документальный фильм "Театр военных действий" — вторую часть масштабного проекта "Вторая столица".

Фильм посвящен жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны как культурной столицы страны. Здесь, вдали от фронта, разгорались настоящие творческие баталии: солисты Большого театра давали яркие премьеры, создавались выдающиеся произведения искусства, а с триумфом прошло первое исполнение легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

После показа зрители делились своими впечатлениями: "Фильм потрясает. Мы знаем Самару как промышленный и военный центр тех лет, но здесь впервые увидели её другой — культурной столицей страны. Это дает повод гордиться нашим городом ещё сильнее", — отметила одна из зрительниц.

Напомним, что ГТРК "Самара" уже не первый год встречается со своими зрителями, слушателями и читателями в кинотеатре под открытым небом. В этом сезоне проект продолжает радовать новыми премьерами и уникальными документальными историями о городе и его людях.