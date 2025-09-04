Фестиваль "Самарское Знамя" пройдет с 5 по 7 сентября

С 5 по 7 сентября 2025 года пройдет международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

5 сентября в 12:00 в конференц-зале исторического парка "Россия — моя история" (ул. Красноармейская, 131) состоится Научно-практическая конференция с участием историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также республики Болгария. А 7 сентября пройдет сам VII международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя".

В 12:00 в рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 148 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. После пройдет крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

В 13:00 в Струковском саду пройдет церемония торжественного открытия VII Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках нее пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт.

В мероприятии примут участие первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

В течении дня в Струковском саду будут работать более 59 интерактивных площадок воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, творческие мастер-классы, а также содержащие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.