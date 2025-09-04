16+
Общество

Фестиваль "Самарское Знамя" пройдет с 5 по 7 сентября

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 5 по 7 сентября 2025 года пройдет международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

5 сентября в 12:00 в конференц-зале исторического парка "Россия — моя история" (ул. Красноармейская, 131) состоится Научно-практическая конференция с участием историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также республики Болгария. А 7 сентября пройдет сам VII международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя".

В 12:00 в рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 148 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. После пройдет крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

В 13:00 в Струковском саду пройдет церемония торжественного открытия VII Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках нее пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт.

В мероприятии примут участие первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

В течении дня в Струковском саду будут работать более 59 интерактивных площадок воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, творческие мастер-классы, а также содержащие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.

Международный патриотический проект "Самарское Знамя" реализуется с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области в Самарской области в партнерстве с правительством Самарской области, Самарской митрополией, в сотрудничестве с представителями международного Движения Русофилов. Проект включает в себя проведение ежегодных акций, творческих и патриотических конкурсов, программ, олимпиад, научно-практических конференций, литературных гостиных, концертов, торжественных литургий, военно-исторических реконструкций, международных фестивалей, посвященных событиям конца XIX века, истории Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., Самарского Знамени, как символа победы России, чести и доблести русского солдата и офицера, подвига наших предков, освободивших страны Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Благодаря нашим воинам, ополченцам, врачам и медсестрам, которые со всей России, пошли сражаться добровольцами "за други своя" эти страны вернули свою государственность, мирную жизнь, защитили веру, язык, и традиции. Россия помогла им восстановить экономику и встать с колен.
Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов. Центральное мероприятие проекта — проведение Международного фестиваля "Самарское Знамя".

