Особенные спортсмены Самарской области начинают путь к победам

Компания "МегаФон" подвела итоги регионального благотворительного проекта "Бочча — старт твоих побед!". За второе полугодие 2018-го десятки инвалидов-колясочников и других жителей области, страдающих поражением опорно-двигательного аппарата, приняли участие в мастер-классах и соревнованиях, организованных МегаФоном при поддержке своих партнеров — регионального благотворительного фонда "Самарская губерния" и Самарской городской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства "Парус надежды".

Работа в Самарском регионе стала частью масштабного федерального проекта "МегаФон Бочча Open" в рамках миссии компании "подключаем возможности". Его задача — создать необходимые условия развития единственного вида спорта для людей, имеющих значительные поражения опорно-двигательного аппарата, с 1984 года входящего в программу Паралимпийских игр. На эти цели в прошлом году компанией МегаФон было выделено 500 000 рублей.

При поддержке Фонда, НКО и оператора был закуплен необходимый инвентарь для игр, тренеры и инструкторы прошли обучение, в регионе организованы постоянно действующие секции по бочча, были проведены несколько мастер-классов и соревнований. Так, в августе прошлого года состоялся городской турнир для жителей региона с инвалидностью, собравший около ста участников, что позволило им расширить круг друзей и знакомых, получить новые навыки и положительные эмоции. В сентябре при поддержке Самарской Губернской Думы прошел Открытый Кубок Самарской области по бочча. Для проведения одного из мастер-классов, а также для проведения регионального турнира в Самару приезжала тренер сборной России по бочча (индивидуальная дисциплина, пары ВСЗ), судья I категории Юлия Васильева. В качестве судей в спортивном мероприятии приняли участие студенты кафедры физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Сотрудники МегаФона выступили в роли личных помощников спортсменов.

"Этот проект важен для социализации и здоровья ребят-инвалидов и взрослых с ПОДа: на занятиях и соревнованиях они находят новых друзей, одерживают первые победы, учатся тому, что было бы сложно освоить в домашних условиях. Это важно и для нас самих. Видеть, как люди радуются своим успехам, преодолевают жизненные сложности — ни с чем не сравнимые эмоции. У нас в регионе уже появились способные игроки — возможно, что со временем они пополнят российскую паралимпийскую сборную по бочча", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.