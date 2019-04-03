Пожар на складе кабельной продукции ликвидировали

В 14:34 был ликвидирован пожар в ангаре с кабельной продукцией. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, пожар начался около 13:00. Горел ангар с кабельной продукцией на площади 1000 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "Пожар № 2".
По уточненных данным МЧС, ЧП произошло в Садовом проезде.
В тушении участвовали 88 человек, они использовали 26 единиц техники. В 14:21 очаг возгорания локализовали, а в 14:34 пожар ликвидировали.
Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.