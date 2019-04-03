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Пожар на складе кабельной продукции ликвидировали

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 14:34 был ликвидирован пожар в ангаре с кабельной продукцией. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, пожар начался около 13:00. Горел ангар с кабельной продукцией на площади 1000 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "Пожар № 2".

По уточненных данным МЧС, ЧП произошло в Садовом проезде.

В тушении участвовали 88 человек, они использовали 26 единиц техники. В 14:21 очаг возгорания локализовали, а в 14:34 пожар ликвидировали.

Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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