В Сызрани лишили прав водителя "Валдая", из-за которого в ДТП пострадали четыре человека

В Сызрани суд лишил водительских прав мужчину, ставшего виновником ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщает ktv-ray.ru.

Напомним, авария произошла 14 ноября 2018 г. около 18:00 на 865 км трассы М-5. 47-летний водитель автомобиля "Валдай" ехал со стороны Самары в направлении Москвы. Недалеко от Репьевки Ульяновской области, у грузовика оторвалось заднее левое колесо. "Валдай" потерял управление и вылетел в правый по ходу движения кювет, где в итоге завалился на бок. Оторвавшееся же колесо на большой скорости влетело во встречную ГАЗель под управлением 33-летнего мужчины. В итоге второй автомобиль оказался в том же кювете.

В результате в ДТП оба водителя были доставлены в сызранскую ЦГБ с переломами, также были госпитализированы два пассажира ГАЗели 33 и 18 лет.

На суде виновник аварии признал, что не проверял исправность авто перед выездом, однако виновным в ДТП себя не считает. Извинений пострадавшие от него не услышали, компенсации материального и морального ущерба также не получили. В суде они заявили, что водителя грузовика необходимо лишить прав, так как его действия повлекли серьезные последствия.

Вина водителя Валдая в этой аварии была доказана. В итоге суд назначил наказание — лишение права управления транспортными средствами в течение одного года и шести месяцев. Водительское удостоверение подсудимому необходимо было сдать в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу.