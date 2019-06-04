Энергетики ССК поборолись за кубок в профессиональном конкурсе

По доброй традиции, которая насчитывает уже 12 лет, в "Самарской сетевой компании" проходит профессиональный конкурс. В этом году впервые за 5 лет его площадкой стала производственная база в Хворостянском районе.

Почти привычная работа

28 мая в семь утра на производственной базе было непривычно людно — здесь собрались энергетики ССК со всего региона. Им предстояло за два дня пройти семь этапов, чтобы определить сильнейших. В каждой из семи команд было по 15 участников: электромонтеры, рабочие люльки, водители автогидроподъемника, контролеры по учету электроэнергии.

Конкурс начался с построения. Энергетиков поприветствовала вся судейская коллегия и почетный гость соревнований — глава Хворостянского района Виктор Махов, который пожелал всем командам удачи. Официальная часть завершилась поднятием флага ССК, и главный судья дал старт к началу. Волнительная жеребьевка определила стартовый номер для каждой из команд. Борьба началась.

Когда на площадке собирается столько профессионалов, от волнения трудно удержаться — хочется показать все, на что способна команда, выполнить задание чище и быстрее всех.

Система подготовки персонала у энергетиков начинается с теории. Как проходит ее усвоение, определяет экзамен. "Тренировки, инструктажи, — говорит главный судья соревнований, технический директор АО "ССК" Алексей Кучканов, — направлены на то, чтобы максимально подготовить новичка к практической работе. И даже когда специалист уже работает самостоятельно, он периодически должен подтверждать свою квалификацию и расти профессионально. И такие конкурсы этому способствуют: открывают скрытые ресурсы, помогают сплочению коллектива".

На первый взгляд, большинство заданий конкурса — привычная ежедневная работа. Взять хотя бы выведение в ремонт трансформаторной подстанции. Попробуй ошибиться, если за каждым твоим движением следит команда соперников, готовясь стартовать следующей. Движения точные, никакой суеты. Главное — регламент и безопасность. Но прежде всего — время! Именно оно определяет уровень слаженности действий всей команды.

"Молодцы ребята, пока все делают правильно", — почти шепчет, чтобы не мешать, капитан команды Самарских электрических сетей Игорь Пашков. Но уже через минуту замечает ошибку и просит свою команду взять ее на заметку. В прошлом году "самарцы" заняли первое место и в этом отдавать кубок не намерены. Несмотря на то что на конкурс ежегодно выходят "новички". Игорь Пашков, например, в отрасли работает уже более 20 лет, а на соревнованиях оказался впервые. И у организаторов на этот счет есть свои соображения. Вот что удалось выяснить.

Ротация участников

"У нас ежегодно идет ротация команд и самих участников. Перерыв в участии в соревнованиях — пять лет, — рассказывает старший судья соревнований, начальник Управления технического контроля и охраны труда АО "ССК" Алексей Попов. — За это время может многое поменяться, поэтому проверить свои силы выходят и молодые специалисты, и опытные".

А это уже другой этап соревнований: электромонтёр ведет работы на автогидроподъемнике. Ему пора бы уже спускаться вниз, но "вдруг" происходит экстренное отключение двигателя. Такой форс-мажор на практике не редкость. "Бригада должна опустить подъемник вручную, — рассказывает судья соревнований ведущий инженер Центральной транспортной службы АО "ССК" Роман Шепелев. — Здесь, казалось бы, все просто — мы оцениваем работу на время, значит, важна команда, чувство локтя. Выиграет тот, у кого слаженность работы бригады выше".

Что это? Пожар? Действительно, пламя на площадке нешуточное — загорелась трансформаторная подстанция. На соревнованиях все по-настоящему — огонь, тушение, разве что пострадавшие — манекены. Электромонтеры настолько четко действуют, что кажется, что перед нами сотрудники МЧС, но нет, это энергетики ССК.

Палящее солнце в тот день создавало дополнительные трудности конкурсантам, которым и без того было жарко на любом из этапов — каждой команде так хотелось победить, что всех охватило общее волнение. Оно то поднималось, то стихало. И было ясно, что равнодушных к конкурсу не было.

Новые этапы

Тематику конкурсов организаторам подбрасывает жизнь. В этом году любопытно было наблюдать за этапом конкурса на умение выявить незаконное потребление электричества. Не поверите, получилось, как в кино. Члены команд из служб контроля учета демонстрируют свое умение вести диалог с потребителями, обнаруживать факты незаконного потребления электричества и составлять акты. В роли незадачливых горе-потребителей — судьи соревнований.

С каждым годом задания усложняются, и никто из участников не знает до конца, с чем ему предстоит столкнуться. Еще одна особенность соревнований — участие в них принимают не только электромонтеры и контролеры, но и руководители — мастера и начальники отделов.

Производственная база ССК в Хворостянском районе впервые принимала у себя столько гостей. И проверка на готовность прошла на "отлично". Полный порядок, оснащение и прием на высоком уровне. Как отметил глава Хворостянского района Виктор Махов, такой порядок бригада держит не только на базе, но и всех объектах района.

"За последние три года к нам не поступала ни одна жалоба от жителей на сбой подачи электроэнергии. Если происходит форс-мажор природного или техногенного характера, он устраняется очень быстро, — говорит Виктор Алексеевич. — За те годы, что район обслуживает "ССК", все проблемы, которые когда-то были, — решены. Те задачи, что поставлены, — решаются. Компания нацелена на то, чтобы жизнь людей в районе была комфортнее. С такими профессионалами приятно работать".

Соревнования по профессиональному мастерству совершенствуют навыки сотрудников, укрепляют командный дух и способствуют дальнейшему развитию компании. Все команды знают свое дело, но все же победитель всегда только один. В этом году лучшими стали Южные электрические сети. Завоевать кубок им помогло мастерство и родные стены. Также на итоговом построении награды получили и семеро сотрудников ССК, которые были признаны лучшими в своей профессии.