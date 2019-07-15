В Курумоче на четыре часа задержали рейс Самара — Анталья

В понедельник, 15 июля, в 3:50, из аэропорта Курумоч не вылетел по расписанию рейс авиакомпании Onur Air (Турция) по маршруту Самара — Анталья. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

Как пояснил представитель надзорного ведомства, на рейс зарегистрировались 219 пассажиров, 39 из которых — это дети до 12 лет, причем пяти из них нет двух лет.

По словам Владислава Ярополова, сначала время вылета перенесли на 6:30, потом на 7:30. Фактически самолет отправился в путь в 7:51.

Жалоб от пассажиров не было.

"По факту случившегося организована проверка", — сообщил Владислав Ярополов.