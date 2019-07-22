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ВСК и Игорь Акинфеев запускают совместный социальный проект

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект "Пенальти" в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны? поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование" нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный Игорем Акинфеевым.

"Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. — Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола".

"Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК", — рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.

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