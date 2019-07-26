На "iВолга 2.0" состоялся первый этап стратегического марафона для лидеров региона по нацпроектам

В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стартовал стратегический марафон по национальным проектам — уникальный общественный форум, первый в России, на котором будет проходить ряд обучающих мероприятий в формате мастер-классов, открытых лекций и дискуссионных площадок, общественное обсуждение достигнутых результатов, проблем и новых вызовов в процессе реализации национальных проектов, генерация новых предложений и идей.

25 июля на площадке "iВолга 2.0" по инициативе и при поддержке администрации губернатора Самарской области, а также организационном участии Самарского государственного экономического университета, прошел первый этап стратегического марафона, посвященный разработке мероприятий по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Марафон собрал более 200 отраслевых экспертов, лидеров мнений в молодежной среде в вопросах реализации национальных проектов в Самарской области.

Результатом проведения стратмарафона является общественная экспертиза мероприятий, запланированных в рамках региональных паспортов, свод предлагаемых участниками идей по достижению указанных в нацпроектах ключевых показателей. В рамках стратмарафона запланировано проведение пула соцопросов, тематических конкурсов среди журналистов и блогеров на лучшее освещение мероприятий в рамках национальных проектов.

Стратегический марафон объединяет наиболее активных людей региона: полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса управленцев "Лидеры России", участников резерва управленческих кадров и Молодежного кадрового резерва Самарской области, участников конкурсов профессионального мастерства "WorldSkills", представителей активной молодежи и бизнес-сообщества региона, в том числе слушателей и выпускников бизнес-школ СГЭУ.

В течение одного дня участники марафона проходят цикл развивающих мероприятий, обсуждают в режиме неформальной встречи стратегические задачи, стоящие перед Самарской областью, вырабатывают конкретные предложения по реализации на территории региона национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал, что "молодые люди с головой, с амбициями должны находить себя в науке, в производстве, творчестве, бизнесе, в решении реальных общественных проблем". Организованный департаментом кадровой политики и государственного управления марафон как раз способствует вовлечению широких масс в решение тех самых общественных проблем.

"Самара принимает активное участие в национальных проектах. По каждому нацпроекту установлены четкие показатели и персональная ответственность руководителей. Наша задача — приложить максимум усилий для эффективного выполнения программных мероприятий и двигаться вперед", — отмечал Дмитрий Азаров в своем послании к жителям региона.

Прошедший стратегический марафон подтвердил высокую вовлеченность представителей различных кадровых резервов, лидеров России, выпускников бизнес-школ в процесс обсуждения национальных проектов.

"Марафон — коммуникативная площадка для широкого обсуждения способов реализации и развития национальных проектов. Сегодня, по словам президента Российской Федерации, решение проблем национальных проектов остается приоритетной задачей. Марафон может стать местом для выработки способов решения конкретных региональных задач. Реализация национальных проектов требует креативных идей, активного общения и взаимодействия на одной площадке представителей власти, ВУЗа и бизнес-среды. Задача участников — сгенерировать новые направления развития национальных проектов: рассмотреть, с какими проблемами сталкивается и общество, и предприниматели. Подробно изучить сдерживающие факторы, систематизировать их и посмотреть, как можно будет решить эти задачи. Подготовить дополнения в региональные паспорта нацпроектов, которые будут способствовать их эффективной реализации. Марафон для СГЭУ — это только первый шаг для реализации национальных проектов и вуз будет и дальше активно способствовать реализации нацпроектов на территории региона", — уверена ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Она также отметила, что организационное воплощение проекта в жизнь стало возможным во многом благодаря департаменту кадровой политики и государственного управления, а также региональному ресурсному центру. Конкретные задачи, которые были поставлены министерством экономического развития и инвестиций, министерством образования и науки, успешно решаются участниками.

В рамках первого этапа участники стратегического марафона разбирают два нацпроекта.

Так, участники, прорабатывающие нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", предложили не только разработать программы лояльности для предпринимателей, но и создать многоуровневую платформу школа-вуз-бизнес, а также единую площадку для обмена опытом и онлайн чек-листы по основным бизнес-процессам. Финалисты защищали свои проекты перед министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым, который не только принял активное участие в обсуждении проектов, но и предложил дополнительные пути решения стоящих задач.

Марафон посетил и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Пообщавшись с участниками, он отметил, что "сегодня крайне важно понимать две главные цели национального проекта "Образования" — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных целей". Виктор Акопьян также подчеркнул необходимость обратной связи и информационной открытости при реализации национальных проектов.

Финалисты, обсуждающие социальную активность в рамках нацпроекта "Образование", также предложили свои идеи. В частности, создание единой интернет-платформы для производителей, потребителей и распространителей услуг, дополнение нормативно-правовой базы по льготному налогообложению для социальных предпринимателей, создание регионального фонда поддержки социального предпринимательства, введение рейтинга волонтеров в соответствии с современными инструментами личного и цифрового продвижения, а также развитие наставничества в среде людей пенсионного возраста. Виктор Акопьян, который принимал защиту по направлению "Социальная активность", поддержал участников и дополнил начинания каждой команды.

Все предложенные участниками проекты и пути их реализации будут переданы в правительство Самарской области для дальнейшего изучения и применения в рамах региональных паспортов национальных проектов.

СГЭУ подтвердил, что готов организовывать регулярное, к примеру, ежеквартальное проведение на различных площадках города общественных тематических форумов, на которых будут проходить обучающие мероприятия в формате мастер-классов, открытых лекций, дискуссионных площадок, посвященных, в том числе, реализации нацпроектов в Самарском регионе.