Андрей Кислов: "Руководство региона встало на защиту людей после повышения расценок газораспределительными компаниями"

По словам сенатора, благодаря оперативному вмешательству в ситуацию губернатора удалось добиться решения по пересмотру необоснованных газовых расценок.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов дал оценку ситуации, сложившуюся в связи с повышением расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории региона.

После вступления в силу изменений в федеральное законодательство некоторые газораспределительные организации Самарской области установили новые расценки на свои услуги, которые вызвали вопросы у жителей и властей региона. В связи с этим по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональным УФАС была начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.

По результатам проведенного анализа ведомство установило, что цены на услуги обслуживания газового оборудования экономически не обоснованы. Всем организациям УФАС было вынесло предупреждение о необходимости в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения. Причем компаниям необходимо произвести пересчет с момента установления новых расценок. Также организации-нарушители должны привести договоры с потребителями в строгое соответствие с федеральным законодательством. В противном случае будут приниматься меры судебного характера, вплоть до оборотных штрафов в отношении компаний, рассказал сенатор.

Как отметил Андрей Кислов, благодаря оперативному вмешательству в данную ситуацию главы региона и его жесткой позиции удалось добиться решения по пересмотру газовых расценок.

Газораспределительные компании, допустившие нарушения, согласились оперативно их исправить и вернуть людям необоснованно полученные деньги, подчеркнул парламентарий.

"Наш безусловный приоритет — это интересы людей. Граждане ни в коем случае не должны оплачивать необоснованные тарифы. Особенно это касается социально незащищенных категорий населения, для которых эта дополнительная нагрузка наиболее чувствительна. Оплата за услуги по обслуживанию газового оборудования должна быть справедливой и разумной. При это не должна страдать безопасность людей. Ситуация находится на личном контроле Дмитрия Азарова. Полностью поддерживаю его жесткую позицию в отношении газораспределительными организаций. Они должны не позже середины мая исправить сложившуюся ситуацию и произвести перерасчет квитанций", — отметил Андрей Кислов.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что дальнейший порядок действий должен четко соблюдаться всеми газораспределительными организациями: "До принятия решений по установлению новых расценок новые квитанции не должны выставляться. Расчет экономически обоснованной стоимости должен быть произведен с предоставлением в УФАС и дальнейшим перерасчетом там, где оплата уже прошла по ранее обозначенным ценам. По тем квитанциям, которые сегодня выставлены и не оплачиваются, коллеги, считаю, что никаких пени, штрафных санкций быть не должно до полного урегулирования ситуации".

Губернатор также поблагодарил региональное УФАС и профильные ведомства правительства за проведенный всесторонний анализ и принятые по его итогам меры реагирования. "Самарская область первая среди регионов показывает пример по реагированию в данной ситуации. Надеюсь, такой подход сохранится при изучении представленных материалов экономического обоснования расценок", — резюмировал Дмитрий Азаров.