Самарская область разыграла путевки на Байконур и Lada Vesta

В пятницу, 12 апреля, Самарская область на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве организовала масштабную программу в честь Дня космонавтики.

Этот праздник — особый для Самары, которая считается космической столицей России. Именно здесь более полувека проектируют, конструируют и собирают ракеты-носители и космические аппараты.

Вместе с земляками, жителями и гостями столицы участие в мероприятиях на ВДНХ принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Самарская область неслучайно проводит концерт в День космонавтики на главной выставке страны. Наш регион гордится славными космическими традициями. Многотысячные трудовые коллективы РКЦ "Прогресс", ОДК-Кузнецов и многих других вносят и по сей день свой вклад в освоение космоса, — подчеркнул глава региона. — Мы вносим большой вклад в то, что сегодня Россия — по-прежнему лидер в космических исследованиях и покорении космоса".

Наш регион сыграл особую роль в истории становления отечественной космонавтики. Две ступени ракеты-носителя, домчавшей космический корабль с Юрием Гагариным на околоземную орбиту, были собраны именно в Куйбышеве. "Это является достоянием, славной историей нашего региона, которым мы гордимся, — отметил Дмитрий Азаров. — С тех пор столица нашего региона — Самара, а в то время Куйбышев — по праву считается космической столицей России, важнейшим космическим центром в мире".

Глава региона добавил, что сегодня перед нашим государством стоят новые задачи, которые непременно будут решены. "Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным определена стратегия развития нашего государства. И важнейший фактор — укрепление суверенитета по всем фронтам, по всем направлениям, важнейшим из которых является и технологический суверенитет. Свой вклад в его укрепление вносит и Самарская область, наши космические предприятия. Они формируют космический щит нашей родины, вносят вклад в укрепление обороноспособности России, содействуют тому, чтобы космос оставался мирным, чтобы мирные космические исследования служили людям, различным отраслям народного хозяйства. Пусть каждый знает и верит в то, что любые высоты, даже космические, по плечу, когда мы вместе", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время концертной программы были разыграны две путевки на космодром "Байконур", каждая из которых рассчитана на четыре человека. Победители получат возможность побывать на стартовом комплексе, откуда пилотируемый корабль "Союз МС-26" отправит экипаж в космос.

Принять участие в акции могли все посетители выставки. Для этого нужно было в День космонавтики прийти на стенд Самарской области, заполнить купон и опустить его в лототрон. Удача в розыгрыше улыбнулась жительнице Санкт-Петербурга Римме Лешковой. "Первый раз в жизни что-то выиграла, я очень этому рада", — поделилась женщина. Также победителем стала Екатерина Рындич.

В рамках проведения выставки Самарская область с 4 ноября по 1 апреля организовала розыгрыш самого популярного отечественного автомобиля Lada Vesta. Претендентам на победу нужно было пройти регистрацию на интерактивной панели, размещенной на стенде региона, заполнить данные в анкете и принять участие в активностях. Всем участникам присвоили номер и по специальной формуле определили победителя. Им стала Людмила Жандарова. Женщина родилась в пос. Серноводск Сергиевского района Самарской области, а последние годы проживает в Москве.

"Я вас поздравляю от всей души, — поздравил победительницу розыгрыша Дмитрий Азаров. — Участие в нашей викторине приняло более 10,5 тысяч человек. Но приз достался именно вам. Надеюсь, что на этом автомобиле вы будете с удовольствием приезжать на свою родину".

"Все мои родственники побывали на выставке. Вот и мы с мужем 22 марта решили посетить ее. В первую очередь искали стенд родного региона, — отметила Людмила Жандарова. — Могу сказать, что он хорошо представлен. Участвовали во всех интерактивных мероприятиях". Женщина добавила, что до подведения итогов уверенности в победе не было. "Буквально вчера мне позвонила девушка. Я сбросила. Потом со мной связался парень. Тоже не поверила, отказалась говорить. Когда у меня спросили о заявке на участие в викторине, вспомнила и еще раз перезвонила. Конечно, это очень приятно и неожиданно", — поделилась эмоциями она.

В завершение церемонии и концерта, на котором выступили творческие коллективы Самары, Дмитрий Азаров пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Самарской области. Там можно познакомиться с историей, традициями, достопримечательностями и достижениями губернии, а также поучаствовать в различных конкурсах и викторинах и стать обладателями ценных призов. По поручению президента России Владимира Путина выставка-форум продлена до 8 июля 2024 года.