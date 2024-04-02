Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих

Губернатор Дмитрий Азаров провел прием по личным вопросам ветеранов специальной военной операции и членов семей военнослужащих. Во время встречи, которая прошла в Самаре на базе фонда "Защитники Отечества", обсуждались вопросы оказания высокотехнологичной медпомощи, содействия в получении образования, организации отдыха детей военнослужащих, поддержки при открытии собственного дела, развития специальных видов спорта.
"Я рад приветствовать наших ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих в фонде "Защитники Отечества". Знаю, что есть вопросы, которые требуют моего внимания и решений, выходящих за рамки стандартных подходов и отработанных алгоритмов. Министры правительства Самарской области, главы муниципальных образований нацелены на самую активную работу с семьями военнослужащих, ветеранами боевых действий для того, чтобы там, где необходимо получить дополнительные компетенции. Разные вопросы бывают — по трудоустройству, образованию, устройству в университеты, колледжи, школы, детские сады. Все вопросы мы готовы рассмотреть", — отметил губернатор в начале беседы.
Напомним, личные встречи с бойцами и их близкими Дмитрий Азаров проводит регулярно — в городах и районах области, в госпиталях и на передовой. Задача фонда "Защитники Отечества", созданного по решению президента России Владимира Путина, — всестороння поддержка участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих по принципу "одного окна".
Социальные координаторы помогают ветеранам СВО и их родным и близким с оформлением выплат, мер соцподдержки, выдачи ветеранских удостоверений, получением медицинской и психологической помощи. Подразделения фонда работают во всех регионах страны.
Дмитрий Азаров отметил, что в основу создания организации вошли решения и программы, приняты в Самарской области. Он напомнил о социальном паспорте семей военнослужащих и проекте "Возвращение". Они были представлены главе государства и по его поручению были тиражированы в других регионах страны.
"Идеи, которые родились на самарской земле, во многом стали залогом принятия решения по формированию фонда "Защитники Отечества". Не впервой нам вырабатывать подходы и решения, которые потом становятся катализаторами соответствующей работы по всей России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
По словам руководителя Самарского реготделения Натальи Полянсковой, за десять месяцев филиал отработал более 13 тысяч обращений. По ее словам, работой фонда регулярно интересуется губернатор и подключается к решению самых непростых вопросов.
С тем, насколько качественно работает фонд, хорошо знаком младший сержант Евгений Пучков из Безенчукского района. Он лишился ноги, когда разминировал тропы в зоне СВО. После ранения военнослужащий прошел курс реабилитации на родной земле: оперативно вернуться на лечение из Донецка в самарский госпиталь ему помог Дмитрий Азаров.
"Огромное ему спасибо. Он буквально по звонку вытащил меня, привез в Самару и во многом помогал в дальнейшем. Дмитрий Игоревич бойцов не забывает и всегда старается помочь каждому. А фонд "Защитники Отечества" эффективен, — подчеркнул Евгений. — Специалисты, во-первых, очень помогали с документацией. Это был большой вопрос. Мне лично они помогли с протезом, объяснив в какую клинику обращаться, кому и что рассказать. И мне уже сделали два отличных протеза в этой клинике".
Евгений Пучков добавил, что ребята, которые захотят встать на защиту Родины, могут не переживать за свои семьи. Пока они будут на передовой, об их родственниках позаботятся и помогут в решении всех вопросов социальные координаторы, представители местных администраций, правительства Самарской области.
"Я по себе знаю. Когда уезжал в зону проведения специальной военной операции, вопросы решались очень быстро. На счет семьи я всегда был спокоен. Меня и семью не забыли", — отметил он.
По-прежнему для фонда актуальными остаются вопросы назначения мер соцподдержки, денежные выплаты и льготы, связанные с участием в специальной военной операции. Но акценты постепенно смещаются.
"На первое место в нашем филиале за последние два месяца вышла потребность вовлечения членов семей и ветеранов в участии в культурных, спортивных, досуговых мероприятиях, то есть то, что связано с деятельностью по социализации и адаптации, — отметила Наталья Полянскова. — Большое внимание уделяется адаптации жилья под нужды инвалидов, обеспечению их высоко функциональными протезами, проведению высокотехнологичной диспансеризации ветеранов в лучших медучреждениях. Вся эта работа у нас налажена. Мы ее сейчас только усиливаем для того, чтобы максимально обеспечить все основные потребности наших заявителей. Главный принцип работы фонда "Защитники Отечества" — это забота, уважение, справедливость. Для нас самое главное — люди, для них мы работаем".
В ходе диалога, в котором приняли участие члены регионального правительства, обсудили конкретные просьбы, озвученные ветеранами СВО и членами семей военнослужащих. Вдова добровольца Екатерина Абрамова поделилась, что после гибели супруга фонд "Защитники Отечества" помог ей с оформлением удостоверения членов семьи погибшего и назначении детям пенсии по потере кормильца. В настоящий момент семье необходима помощь в получении путевок в детский оздоровительный лагерь и приобретении хоккейной экипировки для старшего сына.
Юлия Пиканина — мама погибшего добровольца. Сейчас она одна воспитывает троих детей. Юлия рассказала, что фонд "Защитники Отечества" оказал ей юридическую и психологическую помощь, посодействовал в получении удостоверений членов семьи погибшего. Юлия обратилась к губернатору с просьбой посодействовать в получении региональных выплат как семьи погибшего участника СВО, а также путевки в оздоровительный лагерь для восьмилетней дочери.
Несколько вопросов озвучил участник СВО Александр Александров, который в результате ранения стал инвалидом по зрению. В частности, он попросил посодействовать в капремонте квартиры, а также в поступлении в колледж медицинских технологий по направлению массажист. Вопрос с обучением решился на месте. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сказал, что на выбор Александру предоставят три региональных колледжа, где можно обучиться выбранной профессии.
Дмитрий Азаров отметил, что озвученные вопросы будут решены.
"Ваша активность и желание двигаться дальше создают условия для разработки на вашем примере целого пакета дополнительных мер поддержки людей, оказавшихся в подобной ситуации", — подчеркнул губернатор. Он поручил министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой комплексно подойти к вопросу, чтобы предложить механизмы его отработки на федеральный уровень.
Евгений Радаев — участник СВО, военный пенсионер. Фонд его поддержал в вопросе открытия мастерской по технике золочения и реставрации иконописи, а также предметов интерьера. Он планирует проводить мастер-классы по обучению второй специальности участников СВО, членов семей погибших и инвалидов. Проект Евгения получил сопровождение регионального центра "Мой бизнес", и сейчас мужчине необходима поддержка по оснащению мастерской.
Свой бизнес с нуля создает и Сергей Захаров. Он открывает точки общепита по приготовлению и реализации здорового питания. При содействии фонда он получил полное сопровождение центра "Мой бизнес" по написанию бизнес-плана. На данном этапе, пояснил Сергей, ему необходима помощь в предоставлении помещения с льготным периодом аренды.
Дмитрий Азаров предложил составить реестр бизнес-планов и проектов ветеранов специальной военной операции, чтобы оказывать постоянное сопровождение для их успешной реализации. "Бизнес — это всегда риск. Немногие люди на это решаются. Давайте будем сопровождать проекты, предложенные ветеранами боевых действий", — отметил губернатор.
Участник СВО Максим Меделяев стал социальным координатором фонда "Защитники Отечества". Он помогает ветеранам по разным вопросам: от содействия в получении удостоверения "Ветеран боевых действий" до комплексной услуги протезирования и реабилитации. Кроме того, Максим принимает активное участие в программах фонда по паралимпийскому спорту, патриотическому воспитанию молодежи и культурно-досуговой деятельности. Он член сборной Самарской области по спортивному метанию ножа — виду, который сейчас набирает популярность.
Еще один вид спорта, который активно развивается в регионе, — следж-хоккей, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках сотрудничества Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" с хоккейными клубами "Лада" и ЦСК ВВС при поддержке Правительства области в Самаре и Тольятти созданы две команды и необходимые условия для устойчивого развития следж-хоккея для инвалидов СВО, налажено производство следж-хоккейных саней.
За самарскую команду выступает старший специалист-эксперт Самарского областного военного комиссариата Дмитрий Худошин — ветеран боевых действий. После боевой травмы при поддержке филиала фонда он нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Своим примером вовлекает бойцов с различными травмами в спорт для поднятия духа.
Планируется, что вскоре будут созданы еще две хоккейные команды из ветеранов СВО и организована лига по этому виду спорта. Также есть договоренности о проведении в Самарской области в конце мая всероссийского турнира по следж-хоккею.
"Я очень рад, что следж-хоккей у нас так развивается. Точно будем поддерживать, проводить и всероссийские турниры, и региональные. Нам очень важно, чтобы вы своим примером поддерживали ветеранов после травм и показывали ребятам, что можно все преодолеть", — обратился Дмитрий Азаров к Дмитрию Худошину.
По всем прозвучавшим вопросам Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам и ведомствам по их отработке, чтобы помочь ветеранам СВО и семьям военнослужащих.
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