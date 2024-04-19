Самарская область присоединилась к акции "Сад памяти"

Самарская область присоединилась к пятой юбилейной международной акции "Сад памяти", которая посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории лесного фонда и муниципальных образований региона планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 30 гектаров. А по всей России — 27 млн деревьев.

Центральное мероприятие акции "Сад памяти" в Самарской области прошло 19 апреля на территории лесничества Ставропольского района. На площади 7 гектаров высажена 31 тыс. сеянцев сосны, выращенных в питомниках региона работниками ГБУ "Самаралес".

Вместе с земляками, депутатами, работниками промышленных предприятий, многодетными семьями, студентами вузов, представителями школьных лесничеств участие в высадке леса принял губернатор Дмитрий Азаров. Только в первый день проведения к акции присоединились около 650 человек.

"Акция "Сад памяти" приобретает особое значение в текущий период, когда мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны и отдаем дань памяти героям — защитникам отечества сегодняшнего дня, нашим землякам-участникам специальной военной операции. Посадка деревьев приобретает особый смысл. Каждое дерево — это память о конкретном человеке", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил активистов школьных лесничеств, которые каждый год участвуют во всех акциях по спасению лесов, в том числе по высадке деревьев. "Спасибо, ребята, что в этом активно участвуете, — обратился руководитель региона к ученикам. — Нужно постоянно восстанавливать леса. Они испытывают серьезную антропогенную нагрузку. Рад, что уже пятый год это делаем в рамках святой акции "Сад памяти". Дмитрий Азаров вручил школьникам благодарственные письма за работу и бережное отношение к природным богатствам родной земли.

В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда. Работы ведутся в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Во время проведения акции, губернатор обсудил с представителями МЧС России и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования меры борьбы с лесными пожарами в Самарской области. Глава департамента лесного хозяйства Павел Мельников доложил, что на территории региона уже в этом году был зафиксирован первый небольшой пожар на площади 30 кв. метров. Общая ситуация находится на контроле указанных ведомств. "Давайте работать внимательнее. Наступает пожароопасный период", — поручил Дмитрий Азаров.

По данным регионального Минлесхоза, для обнаружения возгорания и оперативного реагирования в лесах установлено 45 камер, еще 20 планируется докупить в ближайшее время. "Не затягивайте, задача важная", — подчеркнул губернатор.