Дмитрий Азаров о помощи самарским военнопленным: "Занимаюсь решением этого вопроса"

Вчера в социальных сетях появилось видео с военнослужащими из Самарской области, которые обращаются за помощью к губернатору. Получив сообщения о самарских военнопленных, Дмитрий Азаров взял вопрос под личный контроль. По поручению главы региона сразу же была начата проверка сведений, уточнена информация по каждому бойцу, губернатор лично обратился в федеральные органы власти за содействием.
"Занимаюсь решением этого вопроса", — ответил сегодня утром губернатор в ответ на поступившие обращения с просьбой помощь нашим ребятам от жителей Самарской области, которые с болью восприняли новость о земляках.
"Уважаемый Дмитрий Игоревич, пожалуйста, помогите нашим ребятам вернуться из плена. Невозможно было на это смотреть без слез", — написала жительница региона на странице губернатора в соцсети.
К работе подключился и Комитет семей воинов Отечества Самарской области. "Сегодня со мной связался наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Он незамедлительно взял ситуацию под свой личный контроль. Все службы и федеральные органы извещены. КСВО Самарской области также включается в работу. Уверена, ребята совсем скоро окажутся дома", — сообщила в своем телеграм-канале руководитель реготделения Екатерина Колотовкина.
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