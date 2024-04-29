В Чапаевске произошел крупный пожар на частном подворье

В воскресенье, 28 апреля, в 9:55 в ГУ МЧС России по в Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Школьная, 40 в Чапаевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

По указанному адресу горела крыша дома и надворные постройки на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 22 человека, в том числе добровольная пожарная команда Чапаевска. Пожар удалось ликвидировать в 10:59.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.