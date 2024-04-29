Mercedes загорелся в движении у рынка "Караван" в Самаре

В воскресенье, 28 апреля, в 15:24 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в движении машины неподалеку от здания на ул. Киевская, 1 в Ленинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Mercedes. На тушение пожара были направлены девять человек.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.