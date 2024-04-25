В Самаре состоялась конференция Федерации профсоюзов Самарской области

В четверг, 25 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в XXVII отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО). Лидеры профсоюзных объединений крупнейших предприятий региона, ветераны движения, представители Федерации независимых профсоюзов России и различных органов власти подвели итоги пятилетней совместной работы, обсудили вопросы защиты прав трудящихся и определили дальнейшие планы.

ФПСО - общественная организация, которая объединяет 32 членские организации по отраслевому принципу, 2500 первичных профсоюзных организаций, более 500 тыс. членов профсоюзов. ФПСО решает вопросы по поддержке трудовых коллективов, защищает интересы работающих граждан, содействует развитию экономики и рынка труда региона, участвует в общественно-политической жизни.

"В первую очередь, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы неизменно, единой силой стоите на страже трудовых прав человека, помогаете создавать эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами, работодателями, органами власти, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, открывая конференцию, - Для нас очень важна ваша работа - от нее напрямую зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Рад, что между правительством Самарской области и Федерацией профсоюзов Самарской области налажено плодотворное сотрудничество. Мы вместе ищем пути решения и взаимоприемлемые подходы. Все нормативные, законодательные решения в сфере социальных гарантий, трудовых отношений проходят обязательную экспертизу с профсоюзными организациями. Все свои решения мы обязательно сверяем и будем сверять с вами. И именно так будем работать в дальнейшем. Благодаря единству (и здесь отдельно отмечу вклад областной Федерации профсоюзов) мы уверенно держим санкционный удар, продолжаем развитие во всех без исключения сферах, реализуя стратегию опережающего развития нашего региона".

Губернатор отметил, что региональная экономика демонстрирует уверенный рост. "По итогам прошлого года мы достигли позитивной динамики основных макроэкономических показателей - несмотря на все вызовы, де-факто экономическую войну, которая развязана в отношении нашей страны, а значит - каждого трудового коллектива, каждого из нас", - сказал глава региона.

Среди ключевых результатов развития экономики Самарской области - рекордные показатели инвестиций (516,6 млрд руб., почти в два раза больше, чем в 2018 г.), ввод в эксплуатацию 31 нового производства, открытие только на крупных и средних предприятиях 11,7 тыс. новых рабочих мест (на 21,5% больше, чем за 2023 год). Также в регионе рекордно низкие показатели регистрируемой безработицы (количество вакансий в восемь раз больше, чем количество безработных).

"Инвестиционная активность, инвестиции - это будущее региона, это отдача, которая уже через два-три года будет совершенно очевидной, - сказал Дмитрий Азаров. - Это новые производства, технологии, налоги, новые рабочие места, повышение заработной платы, а в конечном счете - повышение уровня благосостояния жителей Самарской области. Эта задача, которую перед нами ставит президент, и мы ее успешно решаем, развивая экономику, внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны, своим трудом приближаем победу".

Губернатор отметил вклад профсоюзного движения в достижения региона, в опережающее развитие Самарской области.

"Мы вместе добиваемся этого результата. За последние пять лет нам пришлось пройти пандемию, колоссальные экономические ограничения, мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И то, что нам удалось сохранять курс опережающего развития нашего региона, реализуя стратегию, которую мы в 2018 г. утвердили вместе с жителями Самарской области, - это большое достояние, предмет гордости. И вклад профсоюзов здесь колоссален".

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, санкции, трудности, угрозы преступного украинского режима крупнейшие предприятия региона успешно двигаются вперед.

"Понимание, сплоченность, должный уровень коммуникации профсоюзных лидеров предприятий с трудовыми коллективами создает условия сплоченной работы, достижения всех поставленных задач во имя и во благо нашей прекрасной Родины. Спасибо вам большое!" - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к лидерам профсоюзного движения региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил профсоюзы за активную работу по поддержке СВО, защитников Отечества и их семей. Так, в Федерации профсоюзов Самарской области был создан Фонд солидарности, который стал основой для оказания всеобъемлющей помощи военнослужащим и их близким. На фронт отправляются гуманитарные грузы, для бойцов приобретается дополнительная спецтехника, оказывается адресная помощь родным защитников Отечества. Также в ряде трудовых коллективов появилась практика, когда бригады отрабатывают рабочие смены за тех, кто ушел на фронт, сегодня твердо стоит на защите Родины.

"Рассчитываю, что в это непростое время мы продолжим самоотверженно трудиться с пониманием главной задачи - "все для фронта, все для победы". Сделаем все возможное для достижения успехов специальной военной операции", - сказал губернатор.

В работе отчетно-выборной конференции ФПСО принял участие заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он высоко оценил работу Самарской федерации профсоюзов, отметив конструктивное взаимодействие губернатора Дмитрия Азарова с организацией и развитие на высоком уровне социального партнерства.

Председатель ФПСО Дмитрий Колесников представил отчет о работе организации за пять лет. В частности, он отметил: ФПСО стабильно занимает третье место по численности членов профсоюзов в Приволжском федеральном округе. "Более чем 400 тысяч человек находятся под защитой коллективных договоров. Самарская область достигла высокого уровня развития в рамках деятельности социального партнерства, что служит примером для других регионов", - сказал Дмитрий Колесников, поблагодарив губернатора Самарской области за неизменную поддержку трудовых коллективов.

Дмитрий Колесников также сообщил, что 16 апреля координационный комитет коллективных действий Федерации профсоюзов принял решение о целесообразности направить средства, которые предусматривались на проведение первомайского митинга, на поддержку участников СВО. "Одной из форм проведения первомайской акции в этом году определили организацию и отправку гуманитарного конвоя с необходимым оборудованием. Уверен, каждая профсоюзная организация может стать причастной к этой важной миссии - внести свой вклад в общее дело победы!" - сказал Дмитрий Колесников.

Дмитрий Азаров дополнительно предложил рассмотреть возможность направления средств, которые запланированы на первомайский салют (его проведение предписано федеральными нормативными актами для городов, имеющих статус "Город трудовой доблести"), на поддержку СВО. Глава региона поручил главе Самары Елене Лапушкиной обсудить этот вопрос с ФПСО. "Сейчас особое время. Давайте посоветуемся с профсоюзами. Может быть, средства вместо салюта направить на поддержку СВО", - сказал губернатор. Участники встречи инициативу поддержали.

В ходе конференции обсуждались вопросы дальнейшей деятельности ФПСО, ключевые задача и цели, планы совместной работы. Один из них - подготовка кадров.

"Мы все понимаем, что в ближайшие годы ситуация в экономике, в структуре занятости, на рынке труда будет меняться. Обновляются производства, открываются новые предприятия, требуются специалисты новых профессий, - сказал Дмитрий Азаров. - Поэтому сегодня, как никогда, нам нужны настоящие профессионалы во всех сферах деятельности. И наша общая задача - обучать, привлекать, сохранять и развивать кадры, способствовать укреплению их потенциала, пропагандировать человека труда, рабочие профессии".

Глава региона отметил, что в Самарской области развивается институт наставничества, работает система поддержка молодых специалистов, реализуются образовательные программы.

"Только союз поколений, их совместная работа способствует системному выстраиванию деятельности на благо Самарской земли, на благо человека труда, - сказал Дмитрий Азаров. - Уверен, что в следующем году мы сможем в разы повысить эффективность своей работы благодаря национальному проекту "Кадры", инициированному главой государства. Очень надеюсь, что и профсоюзные организации дадут свои предложения по формированию этого нацпроекта".

В рамках конференции губернатор вручил почетные знаки, грамоты и благодарности за развитие профсоюзного движения в Самарской области. Были вручены знамена предприятиям - победителям конкурса "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда". Также была отмечена первичная профсоюзная организация АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ - как лучшая по росту численности членов профсоюза в 2023 году.

"Мы благодарим вас, Дмитрий Игоревич, за постоянную поддержку нашего завода, трудового коллектива АвтоВАЗа. Вы оказали нам помощь в решении тех вопросов, которые не решались многие годы. Будем и дальше работать на благо Самарской области", - сказал председатель первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ Сергей Зайцев.

Завершая конференцию, губернатор поздравил ФПСО и все трудовые коллективы региона с предстоящим Праздником Весны и Труда, а также нацелил федерацию профсоюзов на дальнейшую продуктивную работу.

"Сегодня перед страной стоит задача - обеспечить рост промышленного и инновационного потенциала, и здесь Самарская область в лидерах. Надо двигаться вперед и обеспечить достижение технологического суверенитета нашей страны, - сказал глава региона, обращаясь к лидерам профсоюзного движения, - Решить эти задачи без человека туда, без активной поддержки со стороны профсоюзов невозможно. Успехов вам в совместной работе!"