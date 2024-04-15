Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по паводковой ситуации в Самарской области

В понедельник, 15 апреля, губернатор Дмитрий Азаров, находясь с рабочей поездкой в Богатовском районе, в режиме ВКС провел оперативное совещание правительства Самарской области по паводковой ситуации на территории региона. В нем приняли участие главы муниципальных образований, руководители министерств, различных ведомств и служб.

"Сейчас нам необходимо сконцентрировать усилия, чтобы справиться с паводком и его последствиями, оказать всю необходимую помощь людям", — сказал Дмитрий Азаров, начиная совещание.

Врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов представил доклад о паводковой ситуации в регионе. В настоящее время остаются подтопленными 174 жилых дома и 793 приусадебный участок. Наиболее сложная обстановка складывается в Богатовском районе, где повышение уровня воды произошло в результате сброса воды из Сорочинского водохранилища в реку Самару. Развернут пункт временного размещения граждан, где находится 11 человек. Силами МЧС проводится ликвидация чрезвычайной ситуации.

"Было заблаговременно организовано информирование населения, организаций и учреждений в муниципальных районах Самарской области о ходе паводка о проводимых мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации. Противоопожарное прикрытие и медицинское обеспечение организовано, запас продуктов питания имеется", — сказал Алексей Степанов. Он добавил, что гребень волны по реке Самара смещается вниз по течению, в Нефтегорский район.

По поручению губернатора для того, чтобы разобрать паводковую ситуацию по каждой территории и оперативно отработать все возникающие вопросы, ГУ МЧС России по Самарской области дополнительно подготовило информацию в разрезе муниципальных районов, с подробными докладами выступили главы муниципалитетов.

Врио главы Богатовского района Елена Артемьева, где сейчас наиболее сложная паводковая ситуация, доложила, что в районе на утро 15 апреля подтоплено 138 домов и 186 приусадебных участков, эвакуировано 39 человек, из них пять детей, шесть человек эвакуировано в пункт временного размещения. Она сообщила, что для ликвидации последствий паводка в администрации района развернут оперативный штаб, людям оказывается помощь, в том числе силами МЧС и волонтеров.

Дмитрий Азаров, который перед проведением совещания выезжал на наиболее проблемные территории Богатовского района и общался с местными жителями, подчеркнул, что все вопросы и просьбы, которые люди ему озвучивали, должны быть отработаны соответствующими ведомствами и местными властями.

Глава Нефтегорского района Александр Баландин сообщил, что сейчас в зоне подтопления населенные пункты Покровка, Утевка, Бариновка. Подтоплено три жилых дома и 250 приусадебных участков. Выстроено необходимое взаимодействие с ГУ МЧС России по Самарской области, в полной готовности находятся оперативные службы, составлен прогноз дальнейшего развития паводковой ситуации, проведено информирование жителей.

С докладами выступили главы еще ряда других муниципалитетов. У каждого руководителя территории Дмитрий Азаров уточнял, нужна ли дополнительная помощь, есть ли нерешенные или проблемные вопросы.

Губернатор обратился к руководителям всех министерств, отдельно выделив социальный блок, с тем, чтобы максимальное внимание оказывать районам, пострадавшим от паводковой ситуации. Дмитрий Азаров поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко быть в постоянном контакте с руководителями муниципалитетов и сетевых компаний, а представителям ведомства непосредственно работать на территориях. Муниципальные штабы в условиях паводка в целях обеспечения безопасности людей принимают решения об экстренном отключении подачи электричества и газа. Губернатор подчеркнул, что, когда ситуация улучшается, необходимо максимально оперативно возвращать тепло и свет в дома.

Также глава региона обратил внимание министра ЖКХ и глав муниципалитетов на вопрос своевременного вызова мусора в условиях паводка, усилить работу с региональным оператором.

Кроме того, губернатор поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Николаю Абашину отработать по всем муниципалитетам вопрос ущерба, нанесенного паводком сельхозпроизводителям, подготовить предложения о мерах их поддержки.

Дмитрий Азаров, говоря о помощи пострадавшим от паводка людям, напомнил, что принято решение о первоочередных выплатах по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Дополнительно специальные решения о финансовой помощи принимаются и на уровне муниципалитетов. Например, в Богатовском районе это также 10 тыс. руб. на человека. Глава региона подчеркнул, что перечисление средств необходимо проводить максимально оперативно.

"Нужно ускорять выплаты, чтобы оперативнее финансовую поддержку людям оказывать. Здесь, конечно, большая ответственность и глав муниципальных образований, поскольку первичную помощь в оформлении документов, заявлений местная власть должна оказывать. Нам крайне важно, чтобы выплаты проходили быстро", — сказал Дмитрий Азаров.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что на текущий момент по указанной выплате подано 3048 заявлений. Сегодня в ходе рабочей поездки губернатора в Богатовский район там было оперативно принято более 200 заявлений от жителей, ранее из этого района документы еще не поступали. По словам министра, ключевой вопрос оказания помощи — подача заявлений с указанием необходимых данных. Стандартный срок перечисления средств — два рабочих дня, а в ряде случаев деньги поступают день в день.

Регина Воробьева отметила необходимость дополнительного информирования людей о порядке подачи заявлений, в том числе через муниципальные СМИ, а также предложила организовать выезды в населенные пункты дежурных автомобилей, чтобы на месте собирать с людей заявления.

Дмитрий Азаров предложения министра поддержал, поручив по всем пострадавшим от паводка районам запустить такие мобильные приемные, а также обеспечить дополнительное информирование людей, не прекращая при этом ежедневные подомовые обходы.

Губернатор отметил, что впереди еще предстоит большая работа по оценке нанесенного паводком ущерба, включая жилые дома, народное хозяйство, инфраструктура.

"Мы готовы оказывать помощь в размере уже установленном нормативным актом частичной компенсации утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Понимаю, что и муниципальные власти к этому подключаются, — сказал Дмитрий Азаров. — В плановом порядке по всем районам надо будет провести встречи с людьми, помочь с оформлением заявлений. При этом, в особых случаях будем рассматривать индивидуальный подход, помощь людям будем оказывать. Традиционно особое внимание — семьям военнослужащих. В первоочередном и комплексном порядке помощь будем оказывать".

Дмитрий Азаров обратил внимание глав муниципалитетов на то, что требуется вести постоянную работу с людьми о необходимости страхования личного имущества.

"А там, где имущество застраховано, всемерную помощь надо жителям оказывать для получения страховых выплат. Оперативная отработка документов, заявлений, подтверждений о нанесении ущерба. Прошу всех глав муниципалитетов в эту работу включиться немедленно", — поручил губернатор.

Глава региона отметил, что системная работа предстоит в рамках созданного федерального штаба — это вопросы обследования русла рек, в том числе, реки Самара, на предмет наличия разрешительной документации на устройство гидротехниических сооружений, решение вопросов их режимного использования.

Завершая совещание, Дмитрий Азаров еще раз нацелил всех глав муниципалитетов, министерств, ведомств и служб на максимальную мобилизацию в сложившейся паводковой ситуации, оперативное устранение последствий стихии.

"У нас сохраняется режим повышенной готовности, мобилизация полная. От наших усилий зависит, в том числе, минимизация последствий паводка. Все планы по их устранению должны быть заранее разработаны. К устранению последствий паводка надо подходить самым оперативным образом, немедленно", — отметил губернатор.

После оперативного совещания правительства Дмитрий Азаров принял участие в заседании федерального штаба по паводковой ситуации в регионах РФ, а также побывал в Нефтегорском районе.