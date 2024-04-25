Дмитрий Азаров: "На ремонт дорог в Самаре дополнительно выделим 500 млн рублей"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в 2024 году на ремонт дорог в Самаре дополнительно будет выделено не менее полумиллиарда рублей. Об этом стало известно в среду, 24 апреля, во время прямого эфира на телеканале "Самара-24".

Во время эфира, в частности, были озвучены вопросы от горожан, интересовавшихся в соцсетях, когда будет отремонтирован мост на ул. Грозненской в Куйбышевском районе, а также улицы Товарная, Елизарова, Пугачевская и мост на ул. Физкультурной.

"Весной на повестку традиционно выходит вопрос ремонта дорог. Потепление пришло быстро, все изъяны открылись. Конечно, надо ускорить работы по аварийному ремонту, - прокомментировал Дмитрий Азаров. - Больше всего обращений - из Самары и Тольятти. Уже в ближайшее время коллеги из городской администрации приступят к ремонту мостового перехода в Куйбышевском районе. В течение мая-июня все проблемы будут решены".

Слова губернатора подтвердила Елена Лапушкина. Она рассказала, что ремонт на ул. Грозненской должен начаться в ближайшее время.

"Запланирован ремонт картами. Кроме того, и по другим адресам есть гарантийные дороги, их необходимо поправить в рамках гарантийных ремонтных работ, - прокомментировала глава Самары. - Все работы будут проведены в рамках нацпроекта БКАД".

Елена Лапушкина поблагодарила правительство Самарской области за поддержку, а также оценила важность нацпроекта БКАД, инициированного президентом и позволяющего ремонтировать крупные объемы дорог ежегодно.

"Из регионального бюджета в 2024 году на Самару будет выделено 1,6 млрд рублей. Это уже предусмотрено бюджетной росписью. Как и обещал, добавим дополнительные средства. Не менее 500 миллионов рублей будет выделено в ближайшее время. Заявка поступила, будем помогать", - резюмировал губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил, что на 2024 год по нацпроекту БКАД предусмотрено финансирование на капремонт, строительство почти 400 км дорог. Это федеральные, региональные и муниципальные трассы. Сумма составит свыше 10 млрд рублей.

"Региональные дороги - 134 км, более 160 км - муниципальные, но сейчас будем добавлять, около 100 км - федеральные, - уточнил губернатор. - Уверен, что с поставленной задачей справимся".

Напомним, за последние годы в Самарской области было приведено в порядок почти 4 тыс. км дорог. Задача - довести до 50% уровень нормативного состояния дорожной сети.

"Показатели близки, около 48%, будем двигаться дальше", - заключил Дмитрий Азаров.