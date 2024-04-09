Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за поддержку пострадавших от паводка жителей Оренбуржья

Во вторник, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам и поблагодарил за помощь, которую они оказывают жителям пострадавших от паводка районов Оренбуржья.
"Спасибо всем, кто откликнулся на беду, которую в эти дни переживают наши соседи, жители Оренбургской области. К сожалению, мы видим, какой ущерб уже нанесла и продолжает нести людям большая вода. И конечно, в этой чрезвычайной ситуации самарцы вновь проявили лучшие качества — единство, сопереживание, взаимовыручку", — отметил губернатор самарского региона.
Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил "Дом дружбы народов" и его руководителя Игоря Бурова. Организация первой в регионе вышла с инициативой об отправке гуманитарной помощи оренбуржцам. И уже вчера в соседний регион ушел первый гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и другими необходимыми в пострадавших районах вещами.
Сбор помощи продолжается на базе ГКУ СО "Дом дружбы народов" (Самара, ул. Воронежская, 7, телефон 8 (846) 995-12-39), а также в региональном пункте сбора (Самара, Волжское шоссе, 112, Агропарк, терминал Е (ворота 13 или 14), телефон контакта 8 (927) 705-90-03). Груз будет централизованно доставлен в пострадавшие от наводнения районы Оренбургской области. Кроме того, можно перечислить любую финансовую помощь через расчетный счет Самарского регионального отделения Общероссийского общественной организации "Российский Красный Крест".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
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Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
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