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Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за поддержку пострадавших от паводка жителей Оренбуржья

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам и поблагодарил за помощь, которую они оказывают жителям пострадавших от паводка районов Оренбуржья.

"Спасибо всем, кто откликнулся на беду, которую в эти дни переживают наши соседи, жители Оренбургской области. К сожалению, мы видим, какой ущерб уже нанесла и продолжает нести людям большая вода. И конечно, в этой чрезвычайной ситуации самарцы вновь проявили лучшие качества — единство, сопереживание, взаимовыручку", — отметил губернатор самарского региона.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил "Дом дружбы народов" и его руководителя Игоря Бурова. Организация первой в регионе вышла с инициативой об отправке гуманитарной помощи оренбуржцам. И уже вчера в соседний регион ушел первый гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и другими необходимыми в пострадавших районах вещами.

Сбор помощи продолжается на базе ГКУ СО "Дом дружбы народов" (Самара, ул. Воронежская, 7, телефон 8 (846) 995-12-39), а также в региональном пункте сбора (Самара, Волжское шоссе, 112, Агропарк, терминал Е (ворота 13 или 14), телефон контакта 8 (927) 705-90-03). Груз будет централизованно доставлен в пострадавшие от наводнения районы Оренбургской области. Кроме того, можно перечислить любую финансовую помощь через расчетный счет Самарского регионального отделения Общероссийского общественной организации "Российский Красный Крест".

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