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Дети из Белгородской области в Самаре побывали на домашнем матче "Крыльев Советов"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По приглашению губернатора Дмитрия Азарова на футбольном матче "Крыльев Советов" с "Зенитом", который состоялся в Самаре в 30 марта, побывали дети, эвакуированные из Белгородской области.

Фото: Юлия Рубцова

Ребята вместе с главой региона поддержали волжскую команду на трибунах "Солидарность Самара Арены", а после игры рассказали, что получили много положительных эмоций. 

Перед началом матча губернатор пообщался с детьми и вручил им подарки от клуба "Крылья Советов". Ребята рассказали, что очень впечатлены современным стадионом и атмосферой игры. Также они поделились с главой региона впечатлениями, как они живут в детском центре, где их разместили после приезда из Белгородской области. Здесь для них созданы все необходимые условия для отдыха, учебы, творчества. Для детей подготовлена досуговая программа: концерты, выставки, экскурсии, выезды на культурные и спортивные мероприятия и многое другое.

Сопровождающие детей педагоги отметили, что досуг для ребят подбирают по интересам — каждый может выбрать то, что ему нравится.

"С этими ребятами мы приехали на футбол, у другой группы сегодня своя программа. Для многих мальчишек поездка на матч "Крыльев Советов" — первая такая. Многие из них никогда еще не были на таком масштабном стадионе. Глаза детей горят, им, безусловно, здесь нравится. Дети счастливы", — рассказал один из педагогов.

Юный белгородец Григорий поделился своими эмоциями: "Я очень рад, что попал на этот матч, матч премьер-лиги на таком классном стадионе. Раньше смотрел игры чемпионата только по телевизору, а теперь — вживую, на трибунах. Моя мечта сбылась. Это восторг!"

Мальчик рассказал, что ему все нравится в лагере, где он сейчас живет, у него появились новые друзья, а самое главное — он чувствует себя в безопасности, есть возможность гулять и играть на свежем воздухе каждый день. В родном городе такой возможности у него не было. 

"Я очень рад, что приехал сюда, живу сейчас в таком хорошем лагере. Очень нравится, как нас кормят, комнаты, хорошие воспитатели, отношение очень доброе. Мне все нравится", — отметил Григорий.
Мама Григория — педагог из Белгорода Оксана Овчаренко — поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова за приглашение ребят на футбольный матч. 

"Спасибо вам огромное, Дмитрий Игоревич. У меня чувство благодарности к вам и гордость за то, что мой ребенок смог приехать на эту игру, побывать на таком стадионе. И за то, что его мечта, сбылась", — сказала главе региона педагог.

Всего в Самарскую область прибыло около 500 детей из Белгородской области. Наш регион одним из первых предложил свою помощь, когда белгородские власти приняли решение эвакуировать детей. Оксана Овчаренко поблагодарила губернатора Самарской области и весь регион за поддержку и теплый прием на самарской земле. 

"Здесь дети отдыхают, восстанавливают свою нервную систему. У них есть возможность гулять в спокойной обстановке. Это очень ценно, — отметила педагог. — Нас встретили с душой, с добрым и теплым отношением. Такое гостеприимство дорогого стоит. Благодарю всю Самарскую область, всех самарцев. Большое спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову".

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